Messi zorgt met schitterende vrije trap voor sensationele comeback Inter Miami

Maandag, 7 augustus 2023 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:52

Lionel Messi heeft Inter Miami zondagnacht (Nederlandse tijd) andermaal bij de hand genomen. De club uit Florida plaatste zich voor de kwartfinales van de Leagues Cup dankzij twee treffers van de Argentijnse sterspeler. Een 4-2 achterstand tegen FC Dallas werd in de slotfase ongedaan gemaakt, waarna Miami via een penaltyserie aan het langste eind trok.

De Leagues Cup is een in 2019 opgericht Noord-Amerikaans voetbaltoernooi dat gehouden wordt tussen clubs uit de MLS en de Liga MX. Na afgelopen maand Cruz Azul (2-1) en Atlanta United (4-0) te hebben verslagen, werd begin deze maand Orlando City aan de kant gezet. Zondagnacht werd aan de hand van Messi ook de kwartfinale van het bekertoernooi bereikt. Op aangeven van Jordi Alba opende de wereldkampioen al na zes minuten de score. De Nederlandse doelman Wouter Paes was kansloos op een lage schuiver vanaf de rand van het zestienmetergebied: 0-1.

Another game. Another goal. Just Messi things. ?? After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Via treffers van Facundo Quignon en Bernard Kamungo wist Dallas het duel nog voor het rustsignaal volledig te kantelen: 2-1. De thuisploeg kwam met een uur op de klok zelfs op 3-1 uit een vrije trap van Alan Velasco. Alba bood Benjamin Cremaschi vervolgens een niet te missen kans, waardoor Miami de marge weer wist te verkleinen tot 3-2.

HE DID IT AGAIN. ?? LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Dankzij een eigen doelpunt van Robert Taylor leek Dallas alsnog hard op weg naar de kwartfinales, ware het niet dat Miami tien minuten voor tijd terug tot 4-3 kwam nadat Marco Farfan de bal ook in eigen doel werkte. Messi nam Miami hierna opnieuw bij de hand. De sterspeler liet doelman Paes in de 85ste minuut kansloos door een vrije trap schitterend in de kruising te schieten: 4-4. Miami trok vervolgens in de penaltyserie aan het langste eind, mede dankzij benutte strafschoppen van de Argentijn en Sergio Busquets.