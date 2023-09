Messi weet het zeker: ‘Op dit moment is hij de beste verdediger ter wereld’

Zondag, 10 september 2023 om 11:37 • Lars Capiau

Lionel Messi vindt Cristian Romero op dit moment de beste verdediger ter wereld, zo gaf de Argentijnse sterspeler aan na afloop van de met 1-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. De aanvaller van Inter Miami tekende met een fraaie vrije trap zelf aan voor het enige doelpunt van de wedstrijd, maar vond dat Romero de man van de wedstrijd was.

"Ik vind hem op dit moment de beste verdediger ter wereld. Hij speelde geweldig en is in mijn ogen de Man of the Match", zei Messi tegenover Telemundo. Bondscoach Lionel Scaloni kon zich wel vinden in de woorden van zijn aanvoerder. "Ik heb geen woorden om zijn wedstrijd te beschrijven. Tijdens thuiswedstrijden moedigen mensen hem aan, dan denkt hij dat He-Man is en maakt hij sprints van zeventig meter. Hij is een fantastische centrale verdediger en speelde een geweldige wedstrijd."

"Hem achter me hebben is het beste wat me kan overkomen", vervolgde Messi. "Hij dwingt me namelijk altijd om naar voren te gaan, omdat hij altijd één-op-één wil spelen tegen zijn tegenstander. Ik ben er gewend aan geraakt om niet meer achterom te kijken en dat is heel fijn voor een aanvallend ingestelde speler."

Bij Tottenham Hotspur, waar Romero dit seizoen werd benoemd tot vice-captain, vormt hij een centraal duo met Micky van de Ven. De ploeg van coach Ange Postecoglou is sterk aan het seizoen begonnen en bezit met tien punten uit vier duels momenteel een tweede plaats. Voor de Argentijnse verdediger is het zijn vierde seizoen in de Engelse hoofdstad.