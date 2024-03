‘Messi, Piqué en Busquets liepen met Ronald Koeman weg bij FC Barcelona’

Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets hadden een uitstekende relatie met Ronald Koeman tijdens diens tijd bij FC Barcelona. Dat vertelt Alfred Schreuder, die destijds assistent-trainer was bij de Catalanen, in gesprek met De Telegraaf. De 51-jarige trainer van Al-Nasr heeft ook Julian Nagelsmann gediend als assistent en kijkt daarom dinsdagavond met bovengemiddelde interesse naar Duitsland – Nederland.

Schreuder was tussen 2016 en 2018 de assistent van Nagelsmann bij TSG Hoffenheim. Daar maakte hij Nagelsmann van dichtbij mee. “Als trainer schroomt zowel Koeman als Nagelsmann er niet voor om van speelstijl te veranderen. Bij Nagelsmann was dat in zijn periode bij Hoffenheim zelfs extreem. We hebben daar in een 4-3-3-, 5-3-2- en zelfs een 3-4-3-formatie gespeeld. Over dat laatste systeem was hij overigens het minst enthousiast.”

Waar het algemeen bekend is dat Koeman een uitstekende band had met Johan Cruijff, is ook Nagelsmann een fan van de visie van de Nederlandse legende. “Voor hem was Cruijff een voorbeeld”, vervolgt Schreuder. “Julian is helemaal gek van de Hollandse School. Vergis je niet, hij is superintelligent en heeft al het mogelijke over Cruijff gelezen en veel wedstrijden van hem als trainer teruggezien. Daardoor is hij op dit moment wereldwijd misschien wel de grootste ambassadeur van het verticale spel. Balletjes breed of terug zijn bijna verboden.”

Schreuder ziet dat beide bondscoaches veel overeenkomsten hebben, maar er zijn zeker ook verschillen. “Julian was een échte veldtrainer die zich vanwege zijn jonge leeftijd het managen van een groep moest aanleren. Ronald was juist dé people manager, die mensen om zich heen zocht om de trainingen te verzorgen. Laat heel duidelijk zijn dat ik daarmee niet zeg dat Ronald géén training voor zijn rekening kon nemen, want de team-tactische trainingen leidde hij en die waren heel goed.”

Koeman nam in Barcelona de programma’s, de jaarplanning en de team-tactische trainingen voor zijn rekening. “Hij haalde me naar Camp Nou voor de trainingen en om, zoals hij dat zei, alles eromheen goed te kunnen managen”, zegt Schreuder. “En dat deed hij super, want hij was extreem goed in de omgang met de sterren. Busquets, Piqué en Messi liepen met hem weg.”

Langer verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten

Schreuder staat sinds november voor de groep bij Al-Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar verlengde hij onlangs zijn contract tot medio 2025. De in Barneveld geboren trainer stond tot dusver tien officiële wedstrijden langs de lijn. Daarin werd er zes keer gewonnen, twee keer verloren en twee keer gelijkgespeeld.

Schreuder vertrok, net als Koeman, in oktober 2021 bij Barcelona. Enkele maanden later tekende hij een contract bij Club Brugge, dat hij 21 wedstrijden later zou inruilen voor Ajax om als opvolger van Erik ten Hag te dienen. Na 26 duels werd hij de laan uitgestuurd bij de Amsterdammers wegens de tegenvallende sportieve resultaten.

