Menno Geelen pleit voor oud-speler als nieuwe algemeen directeur van Ajax

Menno Geelen is bij Ajax nog steeds de tijdelijke opvolger van Edwin van der Sar, die in de hoofdstad stopte als algemeen directeur. In de podcastserie Kick-Off van De Telegraaf spreekt Geelen over een bewogen jaar.

Immer ambitieus, is de man die na het aandelenschandaal van Alex Kroes tijdelijk aan de slag ging als algemeen directeur. Kroes werd later benoemd tot titulair technisch directeur, waardoor Geelen, voorheen commercieel directeur, tot algemeen directeur werd benoemd.

"Ons streven zal altijd meespelen om de prijzen zijn en structureel meedoen aan en succesvol zijn in de Champions League", vertelt Geelen, ondanks de lastige financiële situatie van de Amsterdammers. "We blijven ambitieus."

De interim algemeen directeur erkent echter dat hij minder risico's kan nemen op het transfergebied. Begroten op Champions League-niveau, zoals Marc Overmars dat in de recente hoogtijdagen deed, is niet meer aan de orde.

"Het vorig seizoen was sportief zwaar onvoldoende", weet Geelen, die vanaf deze zomer samenwerkt met nieuwbakken trainer Francesco Farioli. Verbeteringen zijn al waarneembaar, vindt hij. "Dit jaar is het beter. Misschien nog niet je van het, maar wel een stuk lekkerder om op de tribune te zitten."

"We begroten realistischer, nemen wel de Europa League-competitiefase mee, maar niet standaard de Champions League-inkomsten. Als je blijft begroten op Champions League en je haalt die niet, dan moeten we noodgedwongen maatregelen nemen, zoals spelers verkopen."

"Vooral door de spelerssalarissen variabel te maken kunnen we eventuele klappen financieel opvangen. Dit geeft een veel grotere wendbaarheid. Als we Champions League spelen, dan verdienen onze spelers nog steeds veel geld, maar halen we alleen Europa League, dan krijgen ze minder", legt Geelen de nieuwe salarisstructuur uit.

Mensen binnen Ajax zijn enthousiast over het functioneren van Geelen en zien de ad-interim-titel graag verwijderd worden. "Het is altijd leuk als mensen blij met je zijn. Maar het is heel simpel. De raad van commissarissen gaat erover."

Bovendien zou Geelen de functie het allerliefst anders ingevuld zien worden. "Ik denk nog steeds dat het goed is als een oud-speler het boegbeeld van de club wordt, omdat die iets toevoegt wat ik niet heb. Al snap ik ook dat je niet zo maar van het veld de directiekamer in kunt stappen. Daar heb je begeleiding bij nodig. Ik zou het samen met een oud-Ajacied kunnen doen of op een andere manier, met voormalig Ajax-spelers in de top van de club."