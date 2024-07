Memphis Depay wijst andere hobby dan muziek aan die voor hem als ‘een soort therapie’ werkt: ‘Vroeger werd ik gepest’

Memphis Depay is buiten het veld met allerlei creatieve hobby's bezig. Naast zijn liefde voor de muziekwereld, houdt de spits van het Nederlands elftal zich ook bezig met kunst verzamelen en maken. Dat vertelt de aanvaller bij SBS 6-programma Wij houden van Oranje.

Memphis is zowel een verzamelaar als een maker van kunst, zo vertelt hij in de uitzending. “Super random eigenlijk. Ik zat een keertje gewoon thuis en dacht: ik heb zin om me op een andere manier te uiten. Dus ik bestelde wat canvassen en begon gewoon te schilderen.”

Wat Memphis probeert te vertellen in zijn kunstwerken heeft een diepere betekenis, zo legt de aanvaller uit. “Het is eigenlijk een Afrikaanse neus met twee ogen”, zo begeleidt de Oranje-spits beelden van een van zijn werken.

“Vroeger werd ik altijd gepest omdat ik een grote neus had”, bekent Oranjes nummer twee topscorer aller tijden. “En nu ben ik er trots op. Als je googlet op wat het betekent, heeft het veel met karaktereigenschappen te maken. Dus ik vond het mooi om me zo te uiten.”

“Het is een soort therapie voor me geworden”, vervolgt Memphis, die ook in de muziekwereld actief is. “Om creatief te zijn in mijn vrije tijd. Ik heb er plezier in. Je hebt veel vrije tijd als sporter en als je creatief bent kan je daar gewoon lekker je tijd in stoppen.”

“Ze zijn nog niet te koop”, reageert Memphis lachend als presentatrice Hélène Hendriks aan collega Noa Vahle vraagt of zij een kunstwerk van de spits zou aanschaffen. “Ik werk aan een collectie. Dus op dit moment zijn ze nog niet te koop.”

Op Instagram beheert de spits ook een speciaal voor zijn kunst ingerichte pagina. Daarop laat de binnenkort transfervrije voetballer de eindresultaten van zijn werken zien voor zijn ruim 2.000 volgers.