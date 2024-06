Memphis spreekt bij training Nederlands elftal over mogelijke terugkeer naar PSV

Memphis Depay ziet een stap naar Nederland nog niet zitten, zo vertelt de aanvaller zelf tegenover het vaderlijke journaille dat aanwezig is bij de training van het Nederlands elftal. De dertigjarige Memphis gaat zoals bekend transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid en PSV toonde al voorzichtige interesse in de aanvaller.

"Dat zie ik op dit moment niet voor me", spreekt Nederlands nummer twee topscorer aller tijden duidelijke taal over een mogelijke terugkeer naar Eindhoven. Het vinden van een andere club laat hij over aan zijn vertegenwoordigers.

"Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil", zo citeert journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf uit de mond van de negentigvoudig international. "Maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig."

Memphis richt zich voor de volledige honderd procent op het aanstaande EK. "Ik ben gedreven. Puur om dit EK. Niet om wat er daarna volgt. Ik ben gefocust op het EK en niet op die andere dingen."

De binnenkort transfervrije aanvaller bewaart nog altijd warme gevoelens aan zijn tijd bij PSV, maar ziet een overstap naar Eindhoven momenteel niet gebeuren. "PSV is altijd thuis. Ze doen het goed, zijn makkelijk kampioen geworden en spelen Champions League. Maar ik ben er nu niet mee bezig."

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal PSV de contacten met het kamp van Memphis warm houden. '"Om te kijken of er een moment komt waarop beide partijen wat voor elkaar kunnen betekenen."

Vrijdag meldde Marco Timmer van Voetbal International nog dat de kans aannemelijk was dat PSV komende zomer opnieuw gaat proberen om Memphis Depay terug te halen naar Eindhoven. Daar lijken dus wel de nodige haken en ogen aan te zitten.

