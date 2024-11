Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die aankondigt een nieuw nummer uit te gaan brengen.

Vrijdag lanceert Memphis het nummer 'YMS'. De voetballer is al langere tijd actief als artiest en heeft inmiddels al verschillende singles op Spotify staan.

'YMS' wordt het twaalfde nummer van de aanvaller van Corinthians. Zijn meest gestreamde hit op Spotify is 'No Love', dat ruim 12,6 miljoen keer werd afgespeeld.