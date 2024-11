Memphis Depay ziet fans van Corinthians een varkenskop op het veld gooien

Corinthians heeft maandagnacht drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. In een zwaar beladen derby tegen Palmeiras was de club van Oranje-international Memphis Depay met 2-0 te sterk.

Palmeiras, de huidige nummer twee van Brazilië, reisde met veel vertrouwen af naar de Neo Química Arena. Met Felipe Anderson en toptalent Estêvão op de flanken gingen de bezoekers op jacht naar de zege.

Bij Corinthians stonden voormalig PSV’ers André Ramalho en Memphis Depay in de basis. Laatstgenoemde deed uiteindelijk 63 minuten mee in Sao Paulo. Ramalho was een van de grote uitblinkers bij Corinthians, dat verrassend wist te winnen.

In de 41ste minuut kwam Corinthians op voorsprong. Op aangeven van Matheus Franca was het Argentijn Rodrigo Garro die de ban brak met een raak schot: 1-0. Tien minuten na rust fungeerde Garro juist als aangever.

Na een snelle counter kreeg clubtopscorer Yuri Alberto de kans om de score te verdubbelen. De 23-jarige Braziliaan faalde niet: 2-0. Die voorsprong wist Corinthians uiteindelijk te verdedigen.

Memphis speelde een vrij onzichtbare wedstrijd, maar zal de Derby Paulista zeer waarschijnlijk niet snel vergeten. In minuut 28 werd er namelijk plotseling een varkenskop op het veld gegooid.

Een supporter van Corinthians deed dat op het moment dat Palmeiras een hoekschop wilde nemen. De bezoekers hebben namelijk een varken als mascotte. Yuri Alberto greep snel in door de varkenskop over de zijlijn te schoppen.