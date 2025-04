Memphis Depay ziet clubleiding keihard ingrijpen bij Corinthians na tweede nederlaag op rij

Corinthians heeft trainer Ramon Díaz op straat gezet, zo maakt de club donderdagavond bekend. De 65-jarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte competitiestart. Memphis Depay uitte ook al zijn kritiek na de laatste nederlaag.

Dat ging allereerst over het elftal, maar ook de trainer moest het daarna ontgelden. “We moeten als team onze verantwoordelijkheid nemen. Als je denkt dat we het beste elftal ter wereld hebben, omdat we het staatskampioenschap hebben gewonnen, dan heb je het mis”, vertelde Memphis.

“We moeten kritisch kijken naar wat er binnen de club gebeurt en wat we moeten verbeteren tijdens wedstrijden. Het is ook weer niet zo dat de wil om te winnen bij ons ontbreekt, dat is onzin'', wilde Memphis niet alleen maar negatief zijn over Corinthians.

“We beschikken over een aantal geweldige spelers en een paar spelers die hard moeten werken. En we hebben er een paar die extra kwaliteit moeten leveren. Maar door details in tactisch opzicht bij balverlies verliezen we nu veel wedstrijden. Soms zit er vijftig meter ruimte tussen onze linies. In mijn optiek is dat geen voetbal”, zo wees hij ook naar Díaz.

De clubleiding kan zich klaarblijkelijk goed vinden in de woorden van Memphis en heeft besloten de trainer op straat te zetten. De ploeg is belabberd begonnen aan het nieuwe seizoen en staat na vier wedstrijden op de veertiende plaats, met vier punten.

“De club bedankt de professionals voor hun inzet voor de club en wenst hen veel succes in hun verdere carrière”, zo schrijft Corinthians in een officieel bericht. Ook de assistenten van Díaz mogen inpakken.

Orlando Ribeiro, de coach van Corinthians onder de 20, wordt tijdelijk doorgeschoven om het eerste elftal te leiden. De club bevestigt dat het nog geen contact heeft gelegd met een eventuele definitieve opvolger.