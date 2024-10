‘Memphis Depay wil nu al weg uit Brazilië en wordt aangeboden bij 3 verschillende clubs’

Memphis Depay wil nu al vertrekken bij Corinthians, zo luidt de berichtgeving vanuit Italië. De dertigjarige aanvaller uit Moordrecht zou zichzelf hebben aangeboden bij Al-Nassr, Juventus en Sevilla. Het liefst keert Memphis terug in een Europese topcompetitie.

Op 9 september ondertekende Memphis een tweejarig contract bij Corinthians. Van die beslissing lijkt de 98-voudig international van Oranje nu al spijt te hebben. Vanwege onvoorziene omstandigheden bij Corinthians wil Memphis reeds vertrekken uit Brazilië.

Het salaris van Memphis bij Corinthians wordt grotendeels betaald door Esportes da Sorte. Financiële problemen zorgen ervoor dat het gokbedrijf het sponsorschap wil terugtrekken, waardoor men in Brazilië verwacht dat het contract van Memphis ontbonden gaat worden.

Op de achtergrond zou Memphis zelf al bezig zijn met zijn volgende uitdaging. De rechtspoot zou zich hebben aangeboden bij Al-Nassr, Juventus en Sevilla. Daarbij heeft Memphis een sterke voorkeur voor LaLiga en de Serie A.

Mocht Memphis Corinthians spoedig verlaten, gaat zijn Braziliaanse avontuur de boeken in als een absolute flop. Tot dusver kwam hij 163 minuten in actie, verdeeld over 4 optredens. Memphis wist nog niet te scoren, maar gaf wel twee assists.

Sinds zijn transfer naar Corinthians werd Memphis nog niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Tijdens een persmoment werd de keuzeheer vorige week gevraagd naar de huidige status.

“De status is dat Memphis meer moet spelen om in beeld te zijn. Hij moet ook fitter zijn. Ik was onlangs blij toen ik de volgende ochtend las dat hij 85 minuten gespeeld had, maar hij moet meer spelen. Hij moet goed spelen en fit zijn”, aldus Koeman.