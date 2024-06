Memphis Depay sluit ogen niet voor kritiek: ‘Een journey is never perfect’

Er zijn flink wat harde noten gekraakt na de nederlaag van Oranje tegen Oostenrijk (2-3). Dat stelt Memphis Depay zondag op een officieel persmoment. Memphis stelt daar tevens dat hij niet verrast is dat Oranje ook tegenslagen meemaakt dit EK. "Een journey is never perfect", zo vat de Moordrechter het in vijf woorden samen.

Nederland kende een wisselvallige groepsfase dit EK. Na de gewonnen ouverture tegen Polen (1-2), volgden een gelijkspel tegen Frankrijk (0-0) en dus de nederlaag tegen de Oostenrijkers. Met name de laatste wedstrijd leverde Oranje bakken met kritiek op. Daar sluit Memphis zich niet voor af.

"Je maakt de balans op, bekritiseert elkaar, en kijkt: 'Wat moet beter?'", deelt de aanvaller (30) zondag over de nasleep van het duel. "Je zit in een proces, en het toernooi gaat nu pas beginnen. We moeten zorgen dat we van fouten leren. Natuurlijk."

Wel vindt Memphis het logisch dat het toernooi niet zonder horten en stoten verloopt. "Een journey is never perfect", zegt hij. "Ik weet niet wie dat in de boeken heeft geschreven, maar dat is gewoon niet zo."

"Dat er wrijving is, is normaal. Je bent een maand bij elkaar, normaal ben je of met je familie na een training, of na de wedstrijd. Dat is nu ook anders. Je zit bij elkaar in een kamp, en je bent gefocust op resultaat. Als dat resultaat dan niet is zoals je wilt, is het logisch dat er irritaties zijn. Dat is menselijk."

De stempel 'wisselvallig' valt ook op Memphis' toernooi tot nu toe te plakken. De 95-voudig international vond tegen Oostenrijk voor het eerst dit EK het net, waarmee hij zijn interlandtotaal op 46 treffers bracht.

Dinsdag heeft hij tegen Roemenië de kans om eeuwig topscorer Robin van Persie nog verder te benaderen. Van Persie eindigde op vijftig treffers.

