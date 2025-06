Memphis Depay prijst collega bij het Nederlands elftal 'die het verschil maakt'

Veel complimenten voor Memphis Depay, die nu op 50 doelpunten in het shirt van het Nederlands elftal staat. De goaltjesdief van Oranje is uiteraard tevreden en deelt en passant complimenten uit aan een collega-aanvaller die ook het net wist te vinden tegen Malta.

''Er groeit een geweldige groep'', concludeert verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS na afloop van de 8-0 overwinning van het Nederlands elftal in de Euroborg van FC Groningen.

''Honderd procent'', beaamt Memphis. ''Vandaag bijvoorbeeld, een Donyell Malen die invalt. Die direct zijn kwaliteiten laat zien en het verschil maakt.''

Malen had als invaller in de slotfase van Nederland - Malta slechts zeven minuten nodig om twee doelpunten te maken. De aanvaller van Aston Villa liet daarnaast een assist noteren.

''Dat is mooi. Je ziet de jonge jongens uiteindelijk ook volwassen worden. Justin Kluivert zag ik toen hij 21, 22 jaar oud was. En die is nu 26. Dat betekent dat ik ook ouder word natuurlijk'', merkt de gedeeld topscorer aller tijden van Oranje op met een glimlach.

''Ik voel me geen veteraan. Al ben ik dat natuurlij wél met 102 interlands. Je past je aan, ook aan het spel. Er was een periode dat we weinig creëerden en dat ik vaak uit de spits zakte, om te creëeren. En dat is nu ook anders'', zit Memphis blijkbaar veel beter in zijn vel bij Oranje dan voorheen.

''Je hebt nu meer kwaliteiten. Zodat je die bal wél in de ruimte en in de zestien kan krijgen. Dat is ook altijd weer aanpassen als spits'', zo analyseert de goalgetter zijn rol binnen Oranje.