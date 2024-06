‘Memphis Depay krijgt er naast AC Milan nog een optie bij in de Serie A’

Fiorentina heeft een oogje op Memphis Depay, zo meldt La Gazzetta dello Sport donderdag. De dertigjarige aanvaller vertrekt deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid en krijgt er naast AC Milan nu dus een optie bij in Italië. Het salaris van Memphis kan mogelijk wel een struikelblok vormen, zo klinkt het.

La Gazzetta dello Sport weet dat de Nederlander bij Atlético zo’n vier miljoen euro per jaar verdiende. Het Italiaanse medium schrijft dat een mogelijke deal tussen Fiorentina en Memphis ingewikkeld wordt, maar ‘niet onmogelijk als beide partijen willen meewerken’.

Omdat hij transfervrij is, verwacht de krant dat Fiorentina in ieder geval een kans maakt op zijn handtekening. Of de Nederlander zelf openstaat voor een overstap naar Fiorentina, is niet bekend. La Gazzetta dello Sport meldt daarnaast dat de zaakwaarnemer van Memphis al onderhandelt met een club uit Italië. Om welke club dat gaat, maakt de krant niet duidelijk.

AC Milan

Het lijkt om Milan te gaan, daar journalist Gianluca Di Marzio en de Italiaanse tak vanwoensdagavond meldden dat Memphis ook op de radar vanis verschenen.

De Oranje-international geldt in het San Siro als alternatief voor Joshua Zirkzee, mocht de komst van de Bologna-spits onhaalbaar blijken. Milan heeft naast Memphis ook Ermedin Demirovic (FC Augsburg) in het vizier, zo meldde Di Marzio.

De goed ingevoerde journalist denkt dat Memphis sowieso een optie is voor de Milanese grootmacht, of Zirkzee nou wordt aangetrokken of niet. Er moet dan wel eerst goed worden gekeken naar het salarisbudget. Volgens GOAL is de bij Atlético vertrekkende aanvaller voorlopig alleen tweede keus.

Memphis speelde sinds januari 2023 bij Atlético, dat hem voor drie miljoen euro overnam van FC Barcelona. De 92-voudig international van het Nederlands elftal kwam in ruim anderhalf jaar tot veertig duels voor de Madrilenen. Daarin was de aanvalsleider goed voor dertien treffers en twee assists.

