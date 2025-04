Memphis Depay haalt ongenadig hard uit: 'De meeste dingen in de media...'

Memphis Depay bewees afgelopen weekeinde zijn waarde voor Corinthians door beide goals voor zijn rekening te nemen in het gewonnen competitieduel met Sport Recife (2-1). Na afloop stond de extravagante aanvaller de media te woord en had hij een duidelijke boodschap voor zijn gesprekspartners.

Corinthians’ overwinning volgde kort na het ontslag van hoofdtrainer Ramón Díaz en diens zoon en assistent Emiliano Díaz. Gevraagd naar de komst van een nieuwe oefenmeester, antwoordde Memphis gedecideerd. “Ik weet het niet. Het meeste van wat ik lees in de pers, geloof ik niet”, gaf de Oranje-international eerlijk toe. “Er is geen reden om nu al te speculeren over een toekomstige coach.”

“Ik hoop dat het iemand is met de ambitie om Corinthians naar de top te brengen, om veel in de spelers te investeren”, had Memphis wel wensen. “Het is een taak voor Fabinho (directeur bij Corinthians, niet te verwarren met de voormalig middenvelder van Liverpool, red.) en de president.”

Enkele dagen voor het gedwongen vertrek van het Díaz-duo had Memphis zich uiterst kritisch uitgelaten over de staat van zijn werkgever. Toch meende hij geen invloed te hebben gehad op de ontslagronde.

“Dat denk ik niet. De pers publiceert dingen die niet waar zijn. Ze spelen veel in op de gevoeligheid van de fans. Je speelt met de krantenkoppen en vermaakt die mensen. Dat interesseert me niet, maar mijn boodschap aan de fans is dat wat je leest, niet altijd waar is”, herhaalde de ex-PSV’er zijn wantrouwen richting de journalistiek.

“Als het uit mijn mond komt, kan je het horen. ‘De kleedkamer is boos op Memphis omdat hij zich uitsprak’”, haalde Memphis een voorbeeld aan. “Wie zet dit soort dingen in de pers? Ik vraag het me echt af.”

“Er worden gewoon bommetjes gegooid om onrust bij Corinthians te creëren. We hebben hier al genoeg onrust, we werken er hard aan om de club te brengen waar hij hoort te zijn. Ik vraag jullie om niet te veel aandacht te besteden aan de koppen in de pers. Als je het van de spelers, van Fabinho, van de president hoort, is het waar. Zo niet, dan zijn het allemaal roddels.“

Zijn kritische interview van een week eerder werd andermaal aangehaald. “Ik heb iedereen verteld wat ik denk. Jullie vragen me openhartig dingen en zijn verbaasd als ik antwoord. Het slaat nergens op. Ik heb respectvol gezegd dat we moeten verbeteren. Wij allemaal proberen de club Corinthians beter te maken. De spelers, de trainers, wij zijn het, dat is wat ik zei.”

Memphis beweerde bovendien een goede band te onderhouden met het inmiddels vertrokken trainerstweetal. “Natuurlijk heb ik een uitstekende relatie met Ramón. Emiliano is een geweldige kerel. Ik heb nog steeds een goede relatie met hen. Ik denk niet dat ik enige invloed heb gehad op hun vertrek”, klonk het concluderend.