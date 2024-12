Memphis Depay betovert Brazilië met fantastisch omhaaldoelpunt

Memphis Depay heeft zondag bij het afsluiten van de Braziliaanse competitie een werelddoelpunt gemaakt. De dertigjarige aanvaller van Corinthians scoorde tegen Grêmio uit een prachtige omhaal. Corinthians won het duel overtuigend met 0-3.

Sinds Memphis neerdaalde bij Corinthians, geldt Timão als een van de beste ploegen van de Braziliaanse competitie. Corinthians stond op degraderen toen Memphis arriveerde, maar won vervolgens negen keer op rij, een Braziliaans record.

Corinthians was zondag veel te sterk voor Grêmio. In het slot van de eerste helft maakte Yuri Alberto er via een penalty 0-1 van. De aanvaller van Corinthians is met vijftien goals medetopscorer geworden van de Série A.

Vanwege een vechtpartij raakten beide ploegen in de tachtigste minuut een speler kwijt: Grêmio-middenvelder en Corinthians-aanvaller José Martínez kregen rood.

De wedstrijd werd twee minuten voor tijd beslist door Charles: 0-2. De kers op de taart werd in blessuretijd gezet door Memphis, die uit een spectaculaire omhaal scoorde. Het is voor Memphis zijn zevende goal in elf competitieduels dit seizoen.

Door de uitmuntende resultaten van Corinthians is de ploeg op een keurige zevende plek geëindigd. Daarmee is een ticket afgedwongen voor de kwalificatieronde van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.