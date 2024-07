Meevaller voor FC Twente: Strahinja Pavlovic verlaat Red Bull Salzburg zo goed als zeker voor AC Milan

De transfer van Strahinja Pavlovic naar AC Milan zal spoedig afgerond worden, zo meldt Corriere dello Sport. De Serviër, die nog drie jaar vastligt bij Red Bull Salzburg, is al een tijdje persoonlijk akkoord met Milan, dat nu ook een akkoord nadert met de Oostenrijkse topclub.

Pavlovic is al enkele weken akkoord met Milan en heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Serie A, ondanks dat Atlético Madrid de afgelopen dagen nadrukkelijke interesse heeft getoond in de 1,94 meter lange centrumverdediger.

Paulo Fonseca werd deze zomer aangesteld als nieuwe trainer van Milan en wil de verdediging beter op orde krijgen. Ondanks dat Milan afgelopen seizoen tweede eindigde, slikte de club in de Serie A 49 tegengoals. Geen enkele andere ploeg van de eerste elf op het hoogste Italiaanse niveau moest zo vaak vissen.

Pavlovic wordt gezien als een ideale versterking en de komst van de 23-jarige Serviër is nu zeer dichtbij. Salzburg zette in op een transfersom van 25 miljoen euro. Het laatste bod van Milan bedraagt 20 miljoen euro plus bonussen.

Corriere dello Sport verwacht dat de clubs elkaar genoeg zijn genaderd en dat een akkoord zeer spoedig bereikt zal worden. Voor Pavlovic ligt er een vijfjarig contract klaar in San Siro. Jaarlijks zal hij 1,5 miljoen euro netto opstrijken.

Ondanks zijn nog vrij jonge leeftijd heeft Pavlovic met avonturen bij Partizan Belgrado, AS Monaco, Cercle Brugge, FC Basel en dus ook Salzburg, waar hij sinds de zomer van 2022 voor speelt, al de nodige ervaring opgedaan in het Europese voetbal. Pavlovic is inmiddels 38-voudig international en stond het afgelopen EK in elk van de drie groepsduels in de basis.

Salzburg, dat sinds deze zomer getraind wordt door Pepijn Lijnders, neemt het op 6 en 13 augustus op tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League. De kans dat Pavlovic er dan nog bij is, is op dit moment minimaal.