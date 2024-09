Mees Hilgers en andere Eredivisionist kiezen voor interlandloopbaan bij Indonesië

Mees Hilgers heeft ervoor gekozen om zijn interlandcarrière te vervolgen bij Indonesië, zo maakt de verdediger bekend via de officiële kanalen van zijn club FC Twente. De verdediger verblijft momenteel in Jakarta om alvast kennis te maken met het team. Ook Eliano Reijnders (PEC Zwolle) kiest volgens Voetbal International voor een interlandcarrière bij Indonesië.

“Ik ben super trots op dit moment”, vertelt Hilgers. “Ik weet eigenlijk niet hoe ik het gevoel moet omschrijven. Ik heb Indische roots en ben hier in Nederland opgegroeid met mijn Indonesische familie.” Hilgers heeft een Nederlandse vader en een Indonesische moeder.

“Ik kijk er erg naar uit om het avontuur mee te maken en ben heel benieuwd hoe het is om daar te zijn. Mijn ploeggenoten bij FC Twente zijn ook heel blij voor mij en hebben me gefeliciteerd met mijn keuze. Het zal een grote ervaring zijn."

Hilgers speelde eenmaal voor Jong Oranje, maar verder dan die ene oefeninterland, tegen België in 2022, kwam het, ondanks zijn uitstekende ontwikkeling bij FC Twente, niet. "Dit is iets waar mij familie op heeft gewacht en het is nu realiteit", vertelt een zichtbaar trotse Hilgers.

"Het voelde heel goed. Ik wilde het al een langere tijd, maar wegens omstandigheden was ik heel erg druk met Twente en was ik eigenlijk niet bezig met het nationale team. Nu ik ervoor heb gekozen is iedereen super trots, en ik ook, om het avontuur mee te maken om daar te zijn. En ook de mensen daar, je weet hoe Indische mensen zijn. Ze zijn heel erg gastvrij en vriendelijk. Ik ben echt benieuwd hoe het is om daar te zijn."

Eliano Reijnders, het jongere broertje van Oranje-international en AC Milan-middenvelder Tijjani, speelde tot dusver geen (jeugd)interlands. Bij de nationale ploeg komen Hilgers en Reijnders de nodige spelers tegen met Nederlandse roots: Maarten Paes, Sandy Walsh, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, Justin Hubner en Shayne Pattynama.

Indonesië boekte donderdag nog een zeer hoopgevend resultaat op bezoek bij Saudi-Arabië: 1-1. Paes groeide na rust uit tot held door een strafschop van Salem Al-Dawsari te keren. Indonesië hoopt zich voor het eerst voor een WK te plaatsen. Dinsdag wacht in het Istora Gelora Bung Karno Stadion in Jakarta de kraker tegen een grote concurrent in de groep: Australië.