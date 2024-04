Meer problemen voor Kroes: KNVB start onderzoek naar geschorste Ajax-directeur

De licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB gaat een onderzoek starten naar Alex Kroes, de geschorste algemeen directeur van Ajax. De vijftigjarige Utrechter bezat in zijn tijd als bestuurder van AZ al aandelen van de Amsterdamse recordkampioen en heeft daarmee de regels van de Nederlandse voetbalbond overtreden. De KNVB laat tegenover de Volkskrant weten zich over de zaak te buigen.

De KNVB gaat de zaak van Kroes voorleggen aan de licentiecommissie, zo heeft de voetbalbond laten weten na vragen van het landelijke dagblad. “De Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder bepaalt dat bestuurders van een voetbalclub direct of indirect geen aandelen mogen bezitten van een andere betaaldvoetbalclub”, verklaart de KNVB tegenover de Volkskrant.

“Op dezelfde manier kunnen ze ook niet als bestuurder of commissaris bij een andere club werkzaam zijn in binnen- of buitenland”, voegt de KNVB daaraan toe. Na vragen vanuit de redactie van de Volkskrant heeft de voetbalbond geconcludeerd dat Kroes de regels heeft overtreden door als bestuurder van AZ aandelen in Ajax te hebben.

Volgens journalist Mark Misérus houdt de situatie rondom Kroes nu ook AZ bezig. “Het betekent ook dat AZ opheldering zal moeten geven, omdat de Alkmaarse club in de reglementen is aangemerkt als licentiehouder. De club is hier inmiddels door de KNVB over geïnformeerd.”

Tegenover RTL Nieuws wilde AZ afgelopen dinsdag nog niet reageren op de situatie. “AZ heeft kennisgenomen van de kwestie tussen Alex Kroes en Ajax. Voor ons is wat nu boven tafel lijkt te komen ook verrassend. Omdat er nu - blijkbaar - een onderzoek komt van de AFM onthouden we ons op dit moment van verder inhoudelijk commentaar.”

Aandelen

Ajax maakte dinsdagochtend wereldkundig dat Kroes, die sinds 15 maart in dienst was als kersverse algemeen directeur in Amsterdam, op non-actief is gesteld vanwege het kopen van aandelen in de club. Het besluit om Kroes te schorsen werd afgelopen weekend genomen nadat de RvC van Ajax vernam dat de pas aangestelde bestuurder, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht.

De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit bleek dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit. Kroes heeft reeds aangegeven dat hij de schorsing gaat aanvechten.

