Dat Feyenoord voor de vierde keer in zes wedstrijden punten heeft verspeeld, valt slecht bij de aanhang van de Rotterdamse club. Zaterdag klonken er vlak na de uitwedstrijd tegen NEC (1-1) spreekkoren vanuit het uitvak in De Goffert.

De circa 500 meegereisde supporters lieten zich duidelijk horen toen ze werden bedankt door de spelers en stafleden van Feyenoord. 'We willen bloed, zweet en tranen'. Daarna werd ook nog 'schaam je kapot' geroepen door de ontevreden fans.

Feyenoord wist zaterdag op het nippertje de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen te voorkomen. In de 88ste minuut tekende rechtsback Jordan Lotomba voor de gelijkmaker, na slecht keeperswerk van NEC-doelman Robin Roefs.

De bezoekers uit Rotterdam gingen met een 1-0 achterstand rusten in Nijmegen. Sontje Hansen profiteerde van ongeconcentreerd verdedigen van Thomas Beelen, waarna de voormalig Ajacied voor de voorsprong voor NEC zorgde.

Feyenoord kwam dus nog wel op gelijke hoogte in de slotfase, maar nieuwe puntenverlies is een feit. De Rotterdammers hebben tot dusver twee keer gewonnen en viermaal gelijkgespeeld in de Eredivisie.

De ploeg van trainer Brian Priske ziet de achterstand op koploper PSV, dat met 0-2 won bij Willem II, oplopen tot elf punten. Wel heeft Feyenoord nog een wedstrijd tegoed, namelijk op 30 oktober tegen Ajax.

Feyenoord richt zich eerst op de uitwedstrijd tegen Girona in de Champions League, aanstaande woensdag. Vier dagen later komt FC Twente op bezoek in De Kuip. Na de interlandbreak gaat men naar Deventer voor het uitduel met Go Ahead Eagles.