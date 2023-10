Media fileren Ajax: ‘Steijn lijkt op de timmerman met twee linkerhanden’

Maandag, 9 oktober 2023 om 10:00 • Lars Capiau • Laatste update: 10:21

De ochtendkranten zijn niet mild voor Ajax, dat afgelopen zondag met 1-2 verloor van AZ. Allen staan ze stil bij een eventueel ontslag van trainer Maurice Steijn, waar ook genoeg aandacht is voor het armetierige veldspel dat de Amsterdammers tegen de Alkmaarders op de mat legden.

"De dagen van Steijn bij Ajax lijken geteld", zo schrijft De Telegraaf. "Waar Ajax zijn draai maar niet kan vinden, daar waant elke tegenstander van Ajax zich inmiddels in Luilekkerland. De ruimtes waren zó groot, dat AZ er zelfs door leek te worden verrast. Met iets meer daadkracht hadden de Alkmaarders de recordkampioen nog veel meer pijn kunnen doen."

"De gifbeker van Ajax is een overvolle ketel met een mengsel dat alles verschroeit", noteert De Volkskrant. "Het spel van Ajax, de nummer zestien van de eredivisie, is een meelijwekkende parodie op voetbal. Ajax kan simpelweg niet meer voetballen. Tussen de linies zit geen enkele chemie. Tegenstanders verbazen zich over de geboden ruimte, telkens weer."

"Elke vorm van zelfvertrouwen is verdwenen", oordeelt het ochtendmedium. "Het is een elftal zonder rangorde. De aanvoerder, Steven Bergwijn, heeft al zijn aandacht nodig voor zichzelf. Steijn gaf zondag aan graag over ervaren mannen als Daley Blind en Dusan Tadic te hebben beschikt, maar ja, die zijn ook al verdwenen. Steijn lijkt op de timmerman met twee linkerhanden. Ze hebben hem gereedschap aangereikt, maar hij gebruikt het niet of hij slaat met de voorhamer op zijn duim."

Ook het Algemeen Dagblad, die zondagavond wist te melden dat Steijn aanblijft als coach van de hoofdstedelingen, zag matig veldspel bij de huidig nummer zestien van de ranglijst. "Wie het middenveld ook vormen, steevast krijgt de tegenstander zeeën aan ruimte. Tegenstanders wanen zich in een speeltuin tegen het Ajax van Steijn."

"Progressie is amper te bespeuren", vervolgt de krant. "Het excuus voor de laat samengestelde selectie gaat in de tweede week van oktober ook niet meer op. Sterker nog, de schade blijkt alleen maar groter te worden. Koploper PSV tilde het verschil in verliespunten zondag alweer naar dertien. En dan heeft Ajax pas zes speelronden achter de rug."

"Ajax gaat dolend door de Eredivisie, zo machteloos", betoogt het NRC. "Het is besluiteloos, traag, twijfelachtig voetbal. Spelers bieden zich wel aan met drukke handgebaren, maar er is geen onderlinge afstemming, geen samenhang. Spelers kijken nauwelijks naar elkaar, lijken niet bewust van de onderlinge afstanden."

"Waar zit je precies naar te kijken, bij dit Ajax?", vraagt de krant zich hardop af. "Vaste aanvalspatronen zijn niet te ontdekken. Uitgespeelde kansen creëert Ajax nauwelijks. De druk op de positie van Steijn neemt toe. Waarbij nu nadrukkelijk naar Van Gaal wordt gekeken", besluit de krant.