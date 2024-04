‘Medestanders Kroes verdenken de RvC van Ajax van spelen machtspelletjes’

Het afscheid van Alex Kroes als algemeen directeur sloeg dinsdag in als een bom. De Raad van Commissarissen besloot de vijftigjarige bestuurder te schorsen, omdat hij een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht met voorkennis. Medestanders van Kroes verdenken de RvC er echter van machtsspelletjes te spelen.

"Deze medestanders vermoeden dat de timing van zijn vertrek niet toevallig is en zien een verband met het onderzoek naar Sven Mislintat”, zo schrijft Het Parool. De aandelenkwestie zou volgens hen zijn aangegrepen om de eigenzinnige Kroes te lozen.

Dat sentiment leeft volgens ingewijden ook binnen de bestuursraad, die als grootaandeelhouder in feite de samenstelling van de Raad van Commissarissen kan bepalen. De eerste spanningen tussen Kroes en de commissarissen ontstonden in november vorig jaar.

De momenteel geschorste Kroes noemde technisch directeur Sven Mislintat destijds een 'charlatan' en 'een meesteroplichter', in het boek Ajax in crisis van Menno de Galan. De toenmalige directieleden en de commissarissen werden toen ook uitvoerig, maar tevergeefs gewaarschuwd voor Mislintat. “Die loslippigheid maakte de zittende bestuurders kwetsbaar voor het verwijt Mislintat zijn gang te hebben laten gaan. Het werd Kroes niet in dank afgenomen”, aldus Het Parool.

Volgens de ochtendkrant betreft de afhandeling van de periode-Mislintat een andere gevoelige kwestie. Michael van Praag, de voorzitter van de RvC, liet dinsdag tegenover verschillende media weten dat het KPMG-onderzoek naar de transfers die onder Mislintat zijn verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen, is afgerond en binnenkort bekend wordt gemaakt.

Ingewijden weten dat Kroes vanuit de RvC het verzoek heeft gekregen om de naar verwachting milde conclusies van het rapport ook in de media te onderschrijven. Daarvoor zou Kroes naar verluidt hebben gepast. De directeur heeft al aangekondigd zijn schorsing aan te vechten. Het Parool sluit dan ook niet uit dat er een nieuw politiek slagveld volgt in Amsterdam, met de ene bestuurslaag tegenover de andere.

Medestanders van Kroes denken dat het één met het ander samenhangt; door Kroes te lozen, verdwijnt een bestuurder van het toneel die betrokkenen uit de directie en RvC nog ter verantwoording had kunnen roepen over het opereren van Mislintat. “Door de aanschaf van aandelen kort voor zijn officiële aanstelling heeft Kroes de commissarissen een stok gegeven om hem mee te slaan,” zegt een ingewijde. “Dat gebeurt nu en het is heel dom dat hij ze die mogelijkheid heeft geboden.”

Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou schrijft in zijn column voor hetwoorden van gelijke strekking. "Al vlak vóór zijn eerste werkdag vroeg de RvC van Ajax of Kroes het KPMG-rapport over de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat wilde steunen, al was het maar richting de buitenwereld. Kroes weigerde, vond het een flutrapport en zei dat ze de conclusies zelf maar moesten verdedigen."

De columnist stipt aan dat Kroes werknemers op de werkvloer bij Ajax ook volop hadden te vrezen voor hun baan. "Want Kroes was vastbesloten schoon schip te maken binnen de Amsterdamse club."

