Steve McClaren stapt uit staf van Ten Hag voor opvallende nieuwe trainersklus

Steve McClaren maakt niet langer onderdeel uit van de technische staf van Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano. De 63-jarige Engelsman wordt de nieuwe bondscoach van Jamaica. McClaren was sinds 2022 assistent bij United.

In mei 2022 werd bekend dat McClaren als assistent-trainer zou terugkeren bij Manchester United – na een eerdere periode tussen 1998 en 2001 – om samen met Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag deel uit te maken van de technische staf.

Nu dient zich echter een kans voor die McClaren naar eigen zeggen niet kan laten lopen. "Ik heb geen moment getwijfeld om een ??functie aan te gaan die op dit punt in mijn carrière perfect bij mij past", laat de Engelsman weten in een reactie.

Jamaica was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Heimir Hallgrimsson eind vorige maand aftrad om bij de nationale ploeg van Ierland aan de slag te gaan. Het is voor McClaren zijn tweede klus als bondscoach.

De rol die McClaren bekleedde bij United werd de laatste tijd teruggebracht tot 'senior first-team coach'. In plaats van met de selectie mee te reizen voor een tour door de Verenigde Staten, bleef hij op Carrington om teruggekeerde spelers op te vangen van het EK en de Copa América.

De laatste keer dat McClaren als bondscoach actief was, was in 2007, toen hij de leiding had over de Engelse nationale ploeg. Via FC Twente en VfL Wolfsburg kwam hij opnieuw in Engeland terecht, waar hij onder meer Newcastle United en Queens Park Rangers coachte.

Uittocht

McClaren is niet de enige die vertrekt uit de staf van Ten Hag. Ook Mitchell van der Gaag gaat in de komende periode zijn opties onderzoeken. Hij wordt vervangen door Ruud van Nistelrooij, terwijl ook Benni McCarthy vertrekt van Old Trafford.

Ten Hag heeft in Andreas Georgson, hoofdtrainer van Lillestrom, een gewenste assistent gevonden die zich gaat bezighouden met de individuele ontwikkeling van spelers en standaardsituaties. Ook Darren Fletcher en René Hake maken onderdeel uit van de staf.