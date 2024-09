'Mbappé moet het ontgelden tijdens flinke tirade van ploeggenoot bij Frankrijk'

Frankrijk kende vrijdagavond een valse start in de Nations League. Het eerste groepsduel van de nieuwe campagne werd verrassend verloren van Italië (1-3). Volgens L'Équipe is doelman Mike Maignan na afloop flink verbaal tekeer gegaan in de kleedkamer.

Mbappé wist zijn land tegen Italië niet te behoeden voor een nederlaag. De sterspeler van Frankrijk speelde ver ondermaats, net als het overgrote deel van zijn ploeggenoten.

De 25-jarige aanvaller heeft sinds zijn komst naar Real Madrid sowieso nog niet echt weten te overtuigen, al was hij begin september wel goed voor twee treffers tegen Real Betis (2-0). Ook in het Franse elftal haalt Mbappé al langere tijd niet zijn normale niveau.

Hij kwam tijdens de laatste elf wedstrijden voor les Bleus slechts tot twee doelpunten, beiden vanaf de strafschopstip. Mbappé is aanvoerder van Frankrijk, maar 'arrogante trekjes' hebben ervoor gezorgd dat er binnen de selectie wat irritatie over hem is ontstaan, zo schreef L'Équipe eerder al.

De Franse sportkrant weet na de nederlaag tegen Italië te melden dat 'Mbappé's plaats in de kleedkamer onduidelijk is'. Maignan zou na afloop in de kleedkamer onder meer hebben geroepen dat slechts twee spelers van Italië bij Frankrijk in de basis zouden staan.

Maignan laakte naar verluidt de makke instelling van zijn ploeggenoten. De goalie van AC Milan heeft volgens L'Équipe twee minuten lang staan schreeuwen. Zijn tirade zou vooral bedoeld zijn richting aanvoerder Mbappé en Ousmane Dembélé.

Dembélé mocht zich de kritiek vooral aanrekenen, omdat hij tegen Italië soms te egoïstisch was en voor het doel verkeerde keuzes maakte.



Frankrijk speelt maandagavond thuis tegen België en gaat dan op zoek naar de eerste zege van deze Nations League-campagne. L'Équipe verwacht dat Didier Deschamps met Mbappé op de bank begint. De bondscoach zou zijn aanvoerder rust gunnen.