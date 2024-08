Kylian Mbappé maakt diepe indruk met interview na winnen Supercup met Real Madrid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, die over een talenknobbel blijkt te beschikken.

De Franse sterspeler was woensdagavond trefzeker in de strijd om de Europese Supercup tegen Atalanta (2-0), maar maakte niet alleen indruk binnen de witte krijtlijnen. Ook daarbuiten krijgt hij de schijnwerpers op zich gericht.

In gesprek met Movistar blijkt de aanvaller namelijk een aardig woordje over de grens te spreken. Fransen beweren zelfs gekscherend dat hij beter Spaans spreekt dan Frans. Mbappé maakte deze zomer de overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid.

De sterspeler wordt door geroemd om zijn professionaliteit. "Hieruit blijkt hoe volwassen hij is. Een speler van 25 jaar die de tijd vindt om Spaanse lessen te volgen in plaats van op te scheppen en iets met zijn miljoenen te doen. Dit toont de mooie persoon die hij is", is men complimenteus.