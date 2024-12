Mazraoui zorgt met weigering voor teleurstelling bij bepaalde groepering binnen Manchester United

Noussair Mazraoui weigerde afgelopen zondag tegen Everton om een trainingsjack van Adidas te dragen waarop een steunbetuiging te lezen viel richting de LGBTQ+-gemeenschap. De rechtsback annex centrumverdediger van Manchester United deed dit uit geloofsovertuiging. Met dit nieuws komt woensdag onder meer The Athletic naar buiten.

Na de weigering van Mazraoui besloten zijn medespelers om de trainingsjacks helemaal niet te dragen, om zo te voorkomen dat de voormalig Ajacied kritiek zou krijgen op het feit dat hij niet wilde meedoen aan het initiatief. Mazroui had een basisplaats, maar werd wel gewisseld door manager Ruben Amorim.

De Rainbow Devils, de officiële LGBTQ+-supportersclub van Manchester United, is zeer teleurgesteld in Mazraoui, zonder hem specifiek bij naam te noemen. ''En die teleurstelling is er ook bij alle mensen binnen de club die dit evenement hebben georganiseerd. We weten om wie het gaat, maar vinden het niet onze rol om hem uit te lichten.''

''We willen niet dat al het goede werk dat door andere spelers binnen Manchester United ondergesneeuwd raakt. We respecteren de zienswijze van deze speler, maar zijn ook teleurgesteld dat zijn medespelers nu genoodzaakt waren om de trainingsjacks niet te dragen'', zo valt verder te lezen in het statement van de supportersgroepering.

De Rainbow Devils stippen daarnaast nog een punt van zorg aan. ''We maken ons ook zorgen over welke mogelijke gevolgen dit incident heeft op spelers die wellicht worstelen met hun geaardheid.''

De LGBTQ+-supportersclub benadrukt voorts dat in samenwerking met Manchester United en door middel van diverse initiatieven verder zal worden gewerkt aan inclusiviteit. De LGBTQ+-gemeenschap moet zich veilig kunnen voelen op Old Trafford, zo luidt het oordeel.

Manchester United en Mazraoui zelf hebben nog niet gereageerd op het verhaal over de weigering van de rechtsback om het speciale trainingsjack te dragen. The Athletic weet wel dat bepaalde spelers binnen de selectie en kledingsponsor Adidas niet blij zijn met de houding van Mazraoui.