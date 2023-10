Maurice Steijn krijgt er snel een nieuwe optie bij in defensie van Ajax

Woensdag, 11 oktober 2023 om 10:28 • Wessel Antes

Ahmetcan Kaplan is op de weg terug van zijn blessure, zo meldt Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International woensdagochtend. De twintigjarige verdediger, die nog altijd wacht op zijn debuut voor de Amsterdammers, kan spoedig weer minuten maken. Kaplan, die in Amsterdam tot medio 2027 vastligt, kampt al bijna een jaar met een knieblessure.

Kaplan speelt al sinds vorige zomer voor Ajax, dat maar liefst 9,5 miljoen euro voor hem betaalde aan Trabzonspor. Vanwege blessures speelde de Turkse jeugdinternational nog nooit in de Amsterdamse hoofdmacht, waardoor Van Duijn het nieuws op typerende wijze brengt via X. “Je zou bijna vergeten dat hij nog Ajacied is, maar Ahmetcan Kaplan is op de weg terug.”

Volgens de journalist is Kaplan, die de blessure in december 2022 opliep bij het Turkse beloftenelftal, bijna klaar om te spelen. “Het einde is nu in zicht en de verwachting is dat hij na de interlandperiode eindelijk richting een debuut kan werken”, aldus Van Duijn. Of Kaplan direct ook van waarde kan zijn voor Maurice Steijn zal moeten blijken, daar hij zich nog nooit heeft getoond in Ajax 1.

Sterker nog: Kaplan speelde ook nog geen minuut in Jong Ajax. De Turk zat vorig seizoen wel in zes wedstrijden op de bank bij het eerste elftal. De linksbenige centrumverdediger moet de concurrentiestrijd aangaan met Jorrel Hato en Gastón Ávila. Laatstgenoemde ontving in de voorbije weken veel kritiek, waardoor de kansen voor Kaplan wellicht open liggen.

Ambitieus

In juli toonde Kaplan zich ambitieus tijdens een interview met Ajax TV. “Ik heb al heel lang niet gespeeld en ik wil heel graag weer spelen. Iedereen is aan het wachten, ik ben ook aan het wachten. Ik heb er echt zin in.” De Turk gaf daarnaast aan dat hij niet kan wachten om onder Steijn te spelen.

In de zomer verbleef Kaplan in zijn geboorteland, waardoor hij een mentale opsteker kreeg. “Het was een fijne vakantie. Ik heb mijn vrienden en familie weer gezien. Het was mentaal zwaar voor mij, maar nu ik in Turkije ben geweest voel ik me beter.”

Kaplan kan de tweede Turk worden die het shirt van Ajax draagt. Alleen Mustafa Yücedag ging de in Trabzon geboren mandekker voor. Yücedag, in Turkije geboren maar opgeleid door Ajax, kwam uiteindelijk tot drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht. De negenvoudig international van Turkije overleed in 2020 al op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.