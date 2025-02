Maurice Steijn gaat volledig uit zijn dak bij Feyenoord - Sparta: 'Jij hebt een grote muil!'

Maurice Steijn was in de slotfase van de wedstrijd tegen Feyenoord (3-0 verlies) absoluut niet blij met de arbitrage. De trainer van Sparta Rotterdam stapte in de 89ste minuut woedend op vierde official Martijn Vos af.

Steijn was verbolgen over het - in zijn ogen - vele tijdrekken van Feyenoord, dat telkens onbestraft bleef door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

“Jij moet eens wat doen”, riep Steijn richting vierde official Vos. “Jij hebt een grote muil, maar je moet eens reageren op dat tijdrekken! Dat is jouw taak als vierde man.”

Feyenoord kreeg tot frustratie van Steijn geen enkele gele kaart voor tijdrekken. De Rotterdammers wonnen de stadsderby via doelpunten van Quinten Timber (strafschop), Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.