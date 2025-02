Feyenoord poetst dreunen tegen Ajax en PSV weg en weet weer wat winnen is

Feyenoord heeft zaterdag met enige moeite gewonnen van stadgenoot Sparta Rotterdam: 3-0. Er waren een benutte penalty van Quinten Timber en late goal van Anis Hadj Moussa en Igor Paixãovoor nodig om de drie punten in De Kuip te houden. Een opsteker voor Feyenoord zo kort voor het Champions League-duel met AC Milan en na de gevoelige nederlagen tegen Ajax en PSV (TOTO KNVB Beker).

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij Feyenoord. Bart Nieuwkoop startte op de rechtsbackpositie, terwijl het centrum bestond uit Thomas Beelen en Dávid Hancko. Hartman was de linksback van dienst. Het middenveld van Feyenoord bestond uit Jakub Moder, Hwang In-beom en Timber. In de spitspositie viel de keuze van Priske enigszins verrassend op Julián Carranza, die Ayase Ueda op de bank hield. Hadj Moussa en Paixão moesten voor aanvoer zorgen.

Feyenoord probeerde het wel in de beginfase, maar de hechte muur van Sparta werd in eerste instantie niet geslecht. Het duurde ruim een halfuur voordat de ban werd gebroken in De Kuip. Spartaan Pelle Clement gooide bij een voorzet richting het doel zijn armen omhoog en kreeg de bal dan ook tegen zijn arm aan bij een luchtduel.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük ging naar het scherm om de handsbal van Clement nog eens goed te checken. De arbiter kon daarna maar één ding doen: Feyenoord een strafschop geven. Timber liet doelman Nick Olij vervolgens kansloos met een knal door het midden vanaf elf meter. Een minieme voorsprong dus halverwege voor Feyenoord, dat tweemaal wisselde in de rust. Nieuwkoop en Hartman maakten plaats voor Givairo Read en Hugo Bueno.

Feyenoord wilde na rust de voorsprong uitbouwen en Sparta geloofde ondanks de achterstand in een goed resultaat in De Kuip. Paixão en Moder probeerden het voor de thuisclub, terwijl Kristian Hlynsson Wellenreuther testte aan de andere kant. Priske bracht met nog een halfuur te gaan Ayase Ueda voor Carranza en Antoni Milambo voor Timber. Dit oog met het naderende tweeluik met AC Milan in de Champions League.

Er was opluchting in het Feyenoord-kamp toen Mitchell van Bergen de bal maar net naast de paal draaide. Het was duidelijk dat de derby van Rotterdam nog lang niet was beslist. De minieme voorsprong en de lef die Sparta toonde zorgde voor een spannende slotfase, zonder dat het voetbal van een heel erg hoog niveau was.

De beslissing viel in de 85ste minuut: na een vlotte counter van Feyenoord bewaarde Hadj Moussa de rust, om vervolgens Olij van dichtbij te verschalken: 2-0. Paixão maakte er met een knal van afstand zelfs nog 3-0 van. Drie belangrijke punten dus voor Feyenoord, dat zich nu gaat voorbereiden op het bezoek van AC Milan aan Rotterdam komende woensdag.