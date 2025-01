Matthijs de Ligt krijgt in Britse media het slechtste cijfer bij Manchester United na fouten tegen Liverpool

De Britse pers kijkt met gemengde gevoelens naar het optreden van Matthijs de Ligt in de topper tussen Liverpool en Manchester United. De Nederlandse centrumverdediger greep een negatieve hoofdrol en was betrokken bij beide doelpunten van Liverpool, maar hij wordt aan de andere kant ook geprezen om zijn daadkracht in de eerste helft.

Zondag kwam koploper Liverpool op Anfield niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen het naar de veertiende plaats weggezakte Manchester United. De Ligt werd uitgekapt bij de 1-1 en maakte ongelukkig hands voorafgaand aan de benutte penalty van Mohamed Salah.

Liverpool leek opnieuw te gaan winnen, maar daar stak Amad Diallo een stokje voor. Het team van Arne Slot staat desondanks nog zes punten voor op nummer twee Arsenal en het heeft nog een duel tegoed.

In de Britse media klinken na afloop wisselende geluiden over het optreden van De Ligt, die overigens volgens alle tabloids en pagina’s de zwakste schakel was aan de kant van Manchester United. Manchester Evening News beoordeelt het optreden van de Nederlander toch met een 6, vooral vanwege zijn sterke optreden in de eerste helft.

Ook NBC Sports spaart De Ligt met een 6. “Hij had pech met de veroorzaakte strafschop, maar daarvoor speelde hij een degelijke wedstrijd”, zo luidt het oordeel. Ook de pagina 90Min geeft De Ligt een ruime 6 voor zijn optreden.

The Telegraph kan geen voldoende geven aan de Nederlander en beoordeelt het spel met een 5. “Een redelijke eerste helft, maar veel te overhaast na de hervatting. Hij gaf Gakpo te makkelijk de kans om naar binnen te snijden door onnodig te glijden én hij gaf vervolgens de penalty weg met een handsbal. Geel gekregen en gewisseld.”

De Engelse tak van GOAL en Express zijn het hardst voor De Ligt. De media geven de stopper respectievelijk een 4 en een 3 voor het spel dat hij op de mat legde tegen Liverpool. “Gakpo kapte hem te makkelijk uit en hij had zijn hand in een onnatuurlijke positie bij het penaltymoment”, zo luidt de conclusie.