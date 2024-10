Matthijs de Ligt krijgt allerlaagste cijfer bij Manchester United; Erik ten Hag een 4

Matthijs de Ligt was donderdagavond de slechtste man op het veld tijdens het duel tussen FC Porto en Manchester United (3-3), zo oordeelt journalist Samuel Luckhurst namens Manchester Evening News. De Nederlandse verdediger moet zijn optreden in Estádio do Dragão bekopen met een 3.

The Red Devils kwamen tegen Porto al vroeg op een 0-2 voorsprong, maar gaven die net zo snel weer uit handen. In extremis zorgde invaller Harry Maguire ervoor dat Manchester United alsnog met een punt naar huis gaat.

Dat heeft de Engelse grootmacht niet te danken aan De Ligt. “Een aantal dagen nadat zijn slechte positionering werd ontleed door Jamie Carragher, was De Ligt het helemaal kwijt bij de eerste doelpunten van Porto. Hij werd in de 78ste minuut dan ook gewisseld.” De Ligt krijgt het laagste cijfer van alle spelers van Manchester United die donderdag in actie kwamen.

Voormalig Ajacied André Onana krijgt een 7 voor zijn keeperswerk, terwijl Noussair Mazraoui het met een 5 moet doen. Luckhurst geeft Rashford het hoogste cijfer: een 8. De Engelsman moest zich in de rust laten vervangen wegens een blessure.

Manager Erik ten Hag ontvangt een 4. “Maguire was niet fit genoeg om te starten, maar het was een slechte keuze om dezelfde verdediging op te stellen die dramatisch was tegen Tottenham. Dat werd nog verergerd door het opstellen van Casemiro.” Lisandro Martínez, Casemiro en Bruno Fernandes (rode kaart) krijgen hetzelfde cijfer als Ten Hag, net als invaller Antony. Joshua Zirkzee deed slechts 23 minuten mee en krijgt een 5.

Andere Engelse media zijn ook keihard voor De Ligt, die in Porto volledig door het ijs zakte. “De Ligt en Mazraoui kwamen samen over van Bayern. In Duitsland zullen ze nog altijd proosten op die deal”, klinkt het. The Times zoomt in op het ‘lachwekkende gemak’ waarmee De Ligt werd omgeduwd bij een tegengoal.

The Guardian spreekt van een ‘nachtmerrie’ voor De Ligt, maar schrijft ook over de toekomst van Ten Hag. “De wedstrijd leek leek Ten Hags dienstverband naar de vergetelheid te leiden, Dat kan nog steeds zo zijn: de Nederlandse manager zegt graag dat hij geen Harry Potter is. Door hier te ontsnappen met een gelijkspel is hij nu Harry Houdini.”

“Maar hoe lang kan hij ontsnappen aan de bijl van Sir Jim Ratcliffe? Hij heeft nu slechts één overwinning in 10 Europese wedstrijden, dus voor de volgende aflevering van de Ten Hag-soap moet je zondag naar Aston Villa.”