Matthijs de Ligt is ‘concreet doelwit’ voor Erik ten Hag en Manchester United

Matthijs de Ligt is een concreet doelwit voor Manchester United, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. The Mancunians 'overwegen serieus' om de 24-jarige mandekker naar Old Trafford te halen.

De Ligt is momenteel nog eigendom van Bayern München. De centrumverdediger ligt tot de zomer van 2027 vast in de Allianz Arena, maar mogelijk gaat hij dat contract bij der Rekordmeister niet uitdienen.

De voormalig Ajax-verdediger wordt namelijk gezien als een 'steeds haalbaardere' optie om de achterste linie van Erik ten Hags ploeg te versterken. De twee kennen een prima relatie. Ten Hag maakte van De Ligt als achttien jaar oude jongen al de aanvoerder van de Amsterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Manchester United kan De Ligt samen komen te spelen met Lisandro Martínez. De twee speelden nooit een officieel duel samen voor Ajax. De Ligt vertrok in de zomer van 2019 uit Amsterdam, in dezelfde maand dat de Argentijn overkwam van Defensa Y Justicia.

Bij Manchester United wordt de komst van De Ligt als een realistischere optie beschouwd dan het aantrekken van Jarrad Branthwaite, het Everton-product dat een prijskaartje van zo'n 80 miljoen euro om zijn nek heeft hangen.

Ornstein schrijft dat de eventuele komst van De Ligt losstaat van Manchester United's interesse in Branthwaite. Manchester United zou na het vertrek van Raphaël Varane het liefst twee centrumverdedigers strikken, hoewel de financiële reglementen dat bemoeilijken.

Behalve De Ligt en Branthwaite is Manchester United ook nadrukkelijk in de markt voor Leny Yoro, maar de achttienjarige verdediger van LOSC Lille wordt ook begeerd door Real Madrid, dat de beste papieren lijkt te hebben voor zijn komst.

Ook Jean-Clair Todibo (OGC Nice) kan rekenen op serieuze interesse van Manchester United-clubleiding INEOS. Aan die transfer zitten wat haken en ogen. Omdat Sir Jim Ratcliffe met INEOS ook daar de club runt, voorkomen de reglementen (voorlopig) dat Manchester United Todibo op kan pikken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties