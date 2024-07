Matthijs de Ligt bereikt persoonlijk akkoord met Manchester United

Matthijs de Ligt heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United, zo meldt Manchester Evening News. De 24-jarige centrumverdediger lijkt dicht bij een hereniging met zijn oude trainer Erik ten Hag. The Red Devils moeten het nu nog eens worden met Bayern München over de te betalen transfersom.

Manchester United wil deze transferwindow twee nieuwe centrumverdedigers inlijven. De Ligt moet de eerste zijn die op Old Trafford gepresenteerd wordt.

Naar verluidt zet Bayern in op een transfersom van 42 miljoen pond, omgerekend zo’n 50 miljoen euro. The Mancunians zijn vol vertrouwen dat er een deal met de Duitse topclub over De Ligt kan worden gesloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Manchester United heeft Raphaël Varane transfervrij laten vertrekken, terwijl Victor Lindelöf ook uit mag kijken naar een nieuwe club, aangezien hij nog maar beschikt over een contract tot medio 2025.

De Ligt is momenteel met het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman had voor de kwartfinale tegen Turkije (1-2 winst) andermaal geen basisplaats in petto voor de 45-voudig international van Oranje. Koeman kiest in het centrum steevast voor Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. De Ligt kwam op het eindtoernooi zelfs nog geen minuut in actie.

Branthwaite en Zirkzee

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Manchester United is druk met de versterking van de selectie voor komend seizoen.schreef maandag dat Bologna-spits Joshua Zirkzee heel dicht bij een overgang naar Old Trafford is. Een bod van omgerekend 59 miljoen euro op Jarrad Branthwaite is daarentegen door Everton afgeslagen.houden vooralsnog vast aan de vraagprijs van ongeveer 76 miljoen euro voor hun verdediger.