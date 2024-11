PSV heeft woensdag een heerlijke comeback beleefd in de Champions League. Na de kansloze eerste helft werden de Eindhovenaren in het zadel geholpen door een rode kaart van Shakhtar Donetsk en nam Malik Tillman zijn ploeg bij de hand. In de slotfase voltooiden de Eindhovenaren het miraculeuze sprookje: 3-2. Voetbalzone deelt de rapportcijfers uit.

PSV ondervond woensdag in eigen huis dat Europese tegenstanders wel van een ander kaliber zijn dan de opponenten in de Eredivisie. Vooral in de defensie werd er behoorlijk geschutterd en zakte men door de ondergrons, met Dams in de negatieve hoofdrol.

De linksback stond bij de eerste tegentreffer al laconiek te verdedigen na een vlugge uitworp van doelman Dmytro Riznyk. De jonge Belg gunde Yukhym Konoplya veel te veel ruimte en de Oekraïner leverde de lage voorzet af bij Danylo Sikan, die de bal achter Walter Benítez punterde. De Argentijn kreeg zijn handen wel tegen de bal, maar het bleek niet genoeg.

Bij die openingstreffer was ook Olivier Boscagli wat aan te rekenen. De Fransman werd door een simpele vooractie te kijk gezet en bleef in niemandsland afwachten hoe Oleksandr Zubkov Konoplya wegstuurde. Ryan Flamingo werd bovendien vrij makkelijk afgetroefd en was te laat om de sluwe Sikan af te stoppen.

De tweede tegentreffer was vrijwel helemaal op het conto van Dams te schrijven. De jongeling nam veel te veel tijd om de bal weg te werken en Konoplya joeg de verdediger fel op. Zubkov pikte op en kreeg van Flamingo te veel tijd om af te drukken in de verre hoek.

De ongelukkige Dams werd tijdens de theepauze uit zijn lijden verlost door trainer Peter Bosz, die twee duidelijke uitblinkers zal hebben gezien aan PSV-kant. In de eerste helft was dat vooral Mauro Júnior, die met zijn werklust, balveroveringen en drukzetten het absolute lichtpuntje was aan Eindhovense kant.

In het tweede bedrijf ontpopte Tillman zich tot de held van de thuiszijde. Riznyk zag er voor het eerst in de wedstrijd niet goed uit, waardoor de Amerikaan een gevaarlijk aangesneden vrije trap tot doelpunt gepromoveerd zag worden. Tillmans tweede treffer was echter van wonderschone klasse, waarna Ricardo Pepi de ongekende overwinning in de slotseconde veiligstelde.

Walter Benítez- 5

Rick Karsdorp - 4,5

Ryan Flamingo - 4

Olivier Boscagli - 3,5

Matteo Dams - 3

Ismael Saibari - 5

Mauro Júnior - 7,5

Malik Tillman - 8

Johan Bakayoko - 4,5

Luuk de Jong - 5,5

Noa Lang - 4,5

Ricardo Pepi - 6,5