Mats Wieffer ziet belangrijke concurrent naar Borussia Dortmund vertrekken

Pascal Groß keert terug in de Bundesliga. De middenvelder maakt per direct de overstap van Brigton & Hove Albion naar Borussia Dortmund, waar hij een contract tekent tot de zomer van 2026.

Groß is een geboren en getogen Duitser en speelde tot 2017 in zijn geboorteland voor TSG Hoffenheim, Karlsruher SC en FC Ingolstadt, alvorens hij zeven jaar geleden de overstap maakte naar Brighton.

De Engelsen betaalden zo'n drie miljoen euro voor zijn diensten en zagen de Duitser uitgroeien tot een van de publiekslievelingen. Vorig jaar maart speelde Groß zijn 200e wedstrijd in dienst van Brighton. In 173 daarvan verscheen hij in de basis.

Groß plaatste zich met Brighton voor het eerste in de clubgeschiedenis voor Europees voetbal (2022/23) en werd twee keer verkozen tot Speler van het Jaar door de fans, in zijn debuutseizoen en zijn afscheidsjaar.

The Athletic betitelt Groß als 'de beste aankoop ooit'. Hij keert terug naar zijn vaderland als man die het vaakst heeft gescoord en de meeste assists heeft gegeven in de Premier League namens Brighton.

"Groß is een voorloper geweest in de manier waarop Brighton speelt en hoe ze zich als club hebben gemanifesteerd", klinkt het. "Ze zullen zijn doelpunten, assists en creativiteit missen."

De Engelsen strijken met de transfer naar verluidt zo'n acht miljoen euro op. Brighton respecteert daarbij de wens van de middenvelder om zijn carrière in zijn geboorteland af te sluiten. De club is Groß dankbaar voor zijn jarenlange toewijding.

Voor Groß stopt de teller bij 261 wedstrijden, waarin hij 32 keer scoorde en 52 keer als aangever fungeerde. In totaal was hij in zeven seizoenen bij 84 doelpunten direct betrokken in alle competities.