Mats Wieffer én Yankuba Minteh debuteren met assist bij overtuigende zege van Oranje-getint Brighton

Brighton & Hove Albion is het nieuwe Premier League-seizoen begonnen met een overwinning. De ploeg van de 31-jarige manager Fabian Hürzeler was met 0-3 te sterk voor Everton, dat het duel met tien man eindigde. Yankuba Minteh én Mats Wieffer noteerden beiden een assist bij hun officiële debuut. Voor Minteh kende de middag wel een behoorlijke smet: de Gambiaan moest zich met een hoofdblessure nog voor rust laten wisselen.

Brighton trad aan met een behoorlijke Nederlandse kleur op de wangen. Hürzeler ruimde een basisplek in voor Joël Veltman en Jan Paul van Hecke, terwijl basisdebutant Wieffer voormalig Feyenoord-ploeggenoot Minteh voor zich zag spelen. Bart Verbruggen ontbrak nog, wegens een blessure.

Jack Harrison dacht al vroeg de score te openen namens Everton, toen hij een verlengde corner binnenprikte. De Engelsman stond echter buitenspel en dus ging er een streep door die treffer. Kort daarna kwam Brighton dicht bij de openingstreffer.

Een lage, snoeiharde streep van João Pedro spatte uiteen op de paal. Na een klein halfuur pakten the Seagulls alsnog de voorsprong. Dat doelpunt was voor in ieder geval tachtig procent op het conto van Minteh te schrijven.

Premier League Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-24T11:30:00.000Z 13:30 Manchester United MUN

Premier League Tottenham Hotspur TOT 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Everton EVE

De Gambiaan versnelde op kenmerkende wijze langs zijn directe tegenstander en zette hard voor. Voor Kaoru Mitoma was het simpel om de bal in te lopen: 0-1. Voor de ex-Feyenoorder volgde na zijn assist slecht nieuws. De vleugelflitser moest zich kort voor rust wegens een hoofdblessure laten vervangen.

In het tweede bedrijf dacht Everton direct na de rust met een strafschop dé kans op de gelijkmaker te krijgen. Die penalty werd echter teruggedraaid door de videoscheidsrechter van dienst. Tot overmaat van ramp voor the Toffees volgde al snel de 0-2 van de bezoekers.

Daarbij was er een hoofdrol weggelegd voor die andere voormalig Feyenoorder. Wieffer onderschepte de bal goed en bediende met een leep passje Danny Welbeck. De gelouterde spits mocht zo doorlopen, en afronden: 0-2.

Het zou absoluut niet Evertons middag worden. Mitoma profiteerde na een lange bal van Van Hecke van een slordige aanname van Ashley Young en kon recht op de keeper aflopen. De ervaren Young zag zich genoodzaakt om aan de noodrem te trekken en ontving daarvoor de terechte rode prent. Met tien man zag de ploeg van Sean Dyche de schade nog verder oplopen.

Simon Adingra, ingevallen voor Minteh, sneed na een fraaie pass van Welbeck diagonaal naar binnen en schoof de bal linksonder in de hoek, achter Jordan Pickford: 0-3. Yasin Ayari dacht zelfs nog voor de 0-4 te tekenen, maar die treffer ging wegens buitenspel niet door. Door de overwinning nemen the Seagulls tijdelijk de koppositie over in de Premier League.