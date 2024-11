Mats Hummels maakt fout goed en bekroont basisdebuut voor AS Roma met late gelijkmaker tegen Tottenham

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond een zege op AS Roma in blessuretijd uit handen gegeven. De Londenaren kwamen via Son Heung-min op voorsprong, waarna Evan Ndicka de gelijkmaker binnenkopte. Een knappe goal van Brennan Johnson leek een 2-1 eindstand op te leveren, maar Mats Hummels, basisdebutant bij Roma, tikte in blessuretijd binnen: 2-2. Tottenham blijft steken op plek 9, terwijl Roma met het puntje nu de 21ste plaats bekleedt.

Bij Tottenham werd de geblesseerde Micky van de Ven andermaal afgelost door Radu Dragusin. Voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke stond in de punt van de aanval, waar hij Dejan Kulusevski en Son aan zijn zijkanten zag staan. Bij Roma was er een basisplaats voor Paulo Dybala. De stylist stond in de aanval met Artem Dovbyk en Stephan El Shaarawy.

Een overtreding van Hummels op Pape Matar Sarr leverde Tottenham vroeg in de wedstrijd een strafschop op. Son ging achter de bal staan en stuurde Roma-goalie Mile Svilar de verkeerde hoek in: 1-0. Een droomstart voor Tottenham, dat de voorsprong snel daarna zou weggeven.

In de twintigste minuut maakten de bezoekers gelijk. Dybala schilderde een vrije trap op het hoofd van Ndicka, die Solanke in de lucht aftroefde en via de onderkant van de lat raak kopte: 1-1. Met een heerlijke volley leek El Shaarawy ook voor de 1-2 te zorgen. Il Faraone stond echter met zijn linkervoet buitenspel en dus ging er een streep door het Romeinse feestje.

In het flipperkastduel was Angeliño goud waard voor Roma. De voormalig verdediger van onder meer PSV en NAC Breda redde met zijn borst voor de doellijn en voorkwam zo een treffer van Johnson. De Welshman hoefde niet lang te balen. Dejan Kulusevski gaf een lage pass op Johnson, die vanaf randje zestien de korte hoek vond met een lage knal: 2-1.

Tottenham liet vervolgens na om op 3-1 te komen. Kulusevski was bij vlagen ongrijpbaar en schoot met zijn goede linker tegen de binnenkant van de paal. De rebound kwam voor de voeten van Son, die in zeer kansrijke positie over schoot. De Zuid-Koreaan probeerde het even later veel beter, maar Svilar redde uitstekend.

Roma begon prima aan de tweede helft en deelde een waarschuwing uit toen Manu Koné afrondde op aangeven van Dovbyk, die buitenspel stond. De Oekraïner rondde even later zelf af en ditmaal lagen de lijntjes een stuk dichter bij elkaar. Toch ging er ook door deze treffer een streep.

Tien minuten voor tijd plaatste Timo Werner de bal op het hoofd van Solanke, die van een paar meter van het doel tegen de onderkant van de lat kopte. Roma ontsnapte en kwam in blessuretijd zelfs op gelijke hoogte. Angeliño knalde de bal voor het doel en zag Hummels, die lange tijd niet aan spelen toekwam, binnenschieten bij de tweede paal: 2-2.