Mats Hummels en Borussia Dortmund beëindigen definitief samenwerking

Mats Hummels vertrekt definitief bij Borussia Dortmund, zo maken de Duitsers bekend via de officiële kanalen. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van in totaal ruim dertien jaar tussen de twee. De scheiding zal met onmiddellijk effect ingaan, waardoor Hummels transfervrij op te pikken is.

Hummels was ruim dertien jaar actief voor Die Borussen, verdeeld over drie periodes. Tussendoor verkaste hij tweemaal naar Bayern München. In totaal speelde hij 508 wedstrijden in de hoofdmacht van Dortmund.

Hummels had een aflopend contract in het Signal Iduna Park en lange tijd was er onzekerheid over de toekomst van de 35-jarige Hummels, die zich enkele dagen voor de Champions League-finale op 1 juni negatief uitliet over de tactiek die de inmiddels vertrokken Edin Terzic tijdens sommige wedstrijden dit seizoen hanteerde.

"Ik was woedend omdat ik van mening was dat Borussia Dortmund niet zo zou moeten spelen, tegen welke tegenstander ter wereld dan ook", sprak Hummels tegenover BILD. Mogelijk zijn die uitspraken een van de redenen waarom Dortmund niet langer doorgaat met Hummels.

Insgesamt mehr als 13 Jahre in Schwarzgelb gehen zu Ende. Und wir werden immer Borussen sein…DANKE für alles, Mats! ???? pic.twitter.com/IwkV0jrBr3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

Deze week voerde Hummels meerdere gesprekken met het bestuur van de club en zijn beide partijen tot het besluit gekomen om niet met elkaar verder te gaan. “Mats zal voor altijd deel uitmaken van de geschiedenisboeken van BVB. Wij hebben veel aan deze speler te danken en Mats heeft ook veel aan deze bijzondere club te danken. Wij wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst”, aldus Lars Ricken, sportief directeur bij de club.

“Beste fans, mijn tijd in zwart-geel loopt nu ten einde na in totaal ruim 13 jaar. Het was voor mij een enorme eer en vreugde om zo lang voor BVB te hebben gespeeld en deel uit te maken van de reis naar wat Borussia Dortmund vandaag de dag is. Deze club met zijn fans is iets heel bijzonders en voor mij veel meer dan dat”, aldus Hummels op de clubwebsite.

Waar de toekomst van Hummels ligt, is nog onduidelijk. Wel kan de routinier rekenen op de nodige interesse. Onder meer AC Milan, Juventus en AS Roma werden de voorbije weken gelinkt aan de centrumverdediger. Hummels maakt overigens geen deel uit van de EK-selectie van Duitsland.

