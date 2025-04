Matic en Cherki geven Manchester United-doelman André Onana trap na na pijnlijke blunders in Europa League

Het laatste woord is nog niet gezegd tussen Nemanja Matic en André Onana. De twee kregen het voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Olympique Lyon en Manchester United (2-2) online met elkaar aan de stok na uitspraken van de doelman. Matic kon het niet laten om hem via Instagram nog even een tikkie uit te delen.

Het begon allemaal met enkele gewaagde uitspraken van Onana, die stelde dat Manchester United ‘veel beter’ was dan Lyon. Matic ging er daarna op een persconferentie al met gestrekt been in.

“Ik respecteer iedereen, maar om dat te zeggen… Dan krijg je ook een antwoord”, vertelde de voormalig speler van onder meer Vitesse en Manchester United. “Als je één van de slechtste keepers in de geschiedenis van Man United bent, moet je oppassen wat je zegt.”

Onana sloeg vervolgens weer terug. “Ik zou nooit respectloos zijn tegenover een andere club. Ik heb in ieder geval prijzen gewonnen met de beste club ter wereld. Sommigen kunnen dat niet zeggen”, doelt hij op de periode van Matic bij Manchester United, waarin hij geen prijs won.

Tijdens de wedstrijd donderdagavond hoopte Onana zich vanzelfsprekend te onderscheiden voor zijn ploeg, maar het ging helemaal mis voor de Kameroener. Bij beide tegentreffers zag Onana er ongelukkig uit, waardoor de wraak extra zoet was voor Lyon en Matic, die overigens de hele wedstrijd op de bank bleef.

Rayan Cherki, die verantwoordelijk was voor de late 2-2, kon het na afloop niet laten om zich even te richten tot Onana. “Ze hebben zelf het antwoord gegeven. Als je hier speelt met twee verdedigende middenvelders, dat zegt alles. Zij waren juist bang voor ons”, zei hij tegenover Canal+.

Ook Matic deelde nog een klein sneertje uit via zijn Instagram Stories. Daarop deelde hij een foto van zijn zoontje met verschillende shirts van Manchester United-spelers die hij na de wedstrijd had verzameld. Daarbij lag, niet geheel toevallig, ook het shirt van reservedoelman Tom Heaton.