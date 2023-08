Massale vechtpartijen bij Maribor - Fenerbahçe; Tadic en Szymanski scoren

Donderdag, 17 augustus 2023 om 22:48 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe wordt de tegenstander van FC Twente in de play-offs van de Conference League. De ploeg van trainer Ismail Kartal won vorige week met 3-1 van NK Maribor en die voorsprong wist de ploeg te verdedigen. In Slovenië won de ploeg dankzij Irfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic met 0-3. Grootste gespreksonderwerp na afloop zijn de rellen op de tribunes in de tweede helft. Na onenigheden tussen fans van beide ploegen braken er massale vechtpartijen uit de op de tribunes. Na de onderbreking zorgden Szymanski via een heerlijk schot en Tadic met een beheerste schuiven voor de eindstand.

Fenerbahçe, met Tadic, Ferdi Kadioglu én Jayden Oosterwolde in de basis, was grotendeels de baas in Slovenië en kwam na een ruim kwartier op voorsprong. Tadic gaf de bal even af aan Michy Batshuayi, die een uitstekende voorzet in huis had bij de tweede paal. Daar stond Kahveci klaar om af te ronden met een fraaie volley: 0-1. Tadic dacht de score te verdubbelen, maar zijn inzet belandde via een verdediger tegen de paal. Maribor, waar Josip Ilicic na een uur inviel, kreeg uit een strafschop de uitgelezen kans om iets terug te doen. Arnel Jakupovic stuitte echter op Irfan Can Egribayat.

De doelman kreeg vlak na rust een voorwerp naar zich toegegooid van de Maribor-fans achter zijn doel. Egribayat gooide het voorwerp terug, waarna de situatie even uit de hand leek te lopen. Het liep echter met een sisser af, nadat onder meer Tadic naar de doelman snelde om hem kalm te houden. Niet lang nadat Miha Zajc naliet het duel te beslissen door van dichtbij keihard tegen de lat te schieten, ging het weer mis op de tribunes. Fans van beide ploegen kregen het met elkaar aan de stok en massale vechtpartijen braken uit op de tribunes. De arbiter staakte daarop het duel tijdelijk, terwijl, volgens de laatste berichtgevingen, fans van Fenerbahçe het stadion uit werden gezet.

Nadat het duel hervat werd nam Fenerbahçe snel afstand van Maribor. In minuut 77 gaf Kahveci mee aan Szymanski, de de bal goed voor zijn linker legde en zijn uithaal via de binnenkant van de paal heerlijk binnensloeg: 0-2. Naast de voormalig Feyenoorder kwam ook ex-Ajacied Tadic op het scorebord terecht. De Serviër schoof simpel maar beheerst binnen op aangeven van invaller Joshua King. Zodoende wordt Fenerbahçe de tegenstander van FC Twente in de play-offs.

