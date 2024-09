Massale vechtpartij met 300 fans na oefenduel tussen NAC Breda en Schalke 04

Supporters van NAC Breda en Schalke 04 hebben zich woensdagavond misdragen na een oefenwedstrijd in Gelsenkirchen. Het duel mondde volgens Duitse politie uit in een massale vechtpartij tussen fans van beide clubs buiten het voormalige Parkstadion in de wijk Erle.

De Duitse politie meldt dat het met een massale inzet tussen beide supportersgroepen moest komen om de orde te herstellen.

Uit eerste onderzoek komt naar voren dat er bij de rellen ongeveer 200 fans van Schalke 04 en 100 supporters van NAC betrokken waren.

Fans van NAC staken bij het begin van de wedstrijd al flink wat vuurwerk af. Tijdens de rust vonden er volgens Persbureau DPA spreekkoren plaats tussen beide supportersgroepen.

Er zijn naar verluidt bij de rellen meerdere mensen gewond geraakt. De relschoppers vertrokken toen de politie ter plaatse kwam.

NAC verloor het oefenduel overigens met 2-1 van Schalke 04, dat dit seizoen in de 2. Bundesliga uitkomt. Elías Már Ómarsson opende al vroeg de score namens de Bredanaars, waarna de Duitsers de wedstrijd wisten te kantelen.