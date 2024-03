Massaal slagveld op Station Bijlmer ArenA rondom wedstrijd Ajax - Aston Villa

Het station Amsterdam Bijlmer ArenA veranderde donderdagavond in een slagveld. Net voor het Conference League-duel tussen Ajax en Aston Villa (0-0) kregen supporters van beide teams het met elkaar aan de stok. Op beelden in handen van de X-pagina Voetbal Ultras is te zien dat er langs het spoor rake klappen worden uitgedeeld.

Het is vooralsnog onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht en of er gewonden zijn gevallen bij de vechtpartijen op het station nabij de Johan Cruijff ArenA. Op beelden wordt in ieder geval duidelijk dat er veel mensen betrokken zijn bij de confrontatie op het treinstation.

