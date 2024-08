Mason Greenwood gaat weer interlands spelen, maar niet voor Engeland

Mason Greenwood staat op het punt om zijn interlandcarrière nieuw leven in te blazen, melden Engelse media. De 22-jarige Engelsman kan door een dubbele nationaliteit ook voor Jamaica uitkomen en dat land heeft nu toestemming gevraagd bij de FA om de internationale registratie over te dragen.

De laatste keer dat Greenwood een interland speelde was vier jaar geleden, toen hij namens de Engelse nationale ploeg een kwartier meedeed in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland. Het bleek zijn eerste en tevens laatste interland tot dusver.

Toenmalige bondscoach Gareth Southgate besloot Greenwood die interlandperiode naar huis te sturen nadat hij de quarantainemaatregelen had overtreden door vrouwen uit te nodigen in het teamhotel.

CONCACAF Nations League Jamaica JAM 2024-09-07T00:00:00.000Z 02:00 Cuba CUB

UEFA Nations League B Ierland Ier 2024-09-07T16:00:00.000Z 18:00 Engeland ENG

Anderhalf jaar later, in januari 2022, werd Greenwood door Manchester United geschorst nadat hij werd beschuldigd van poging tot verkrachting en aanranding. De aanvaller raakte ook bij de nationale ploeg uit beeld en speelde sindsdien geen minuut meer.

Hoewel Greenwood onder Southgate niet meer in aanmerking kwam voor the Three Lions, werd hij nooit formeel geschorst door de Engelse voetbalbond. Ook de strafrechtelijke aanklachten die tegen hem liepen zijn ingetrokken.

Voormalig bondscoach van Engeland Steve McClaren, tegenwoordig bondscoach van Jamaica, heeft Greenwood er graag bij. De aanvaller weigerde het aanbod aanvankelijk om zijn carrière bij Engeland nieuw leven in te blazen, maar lijkt nu toch overstag te gaan.

De benoeming van McClaren als nieuwe bondscoach zou hebben geleid tot een hernieuwde visie bij Greenwood. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij United, waar McClaren assistent-trainer was van Erik ten Hag.

De FA heeft naar verluidt de documenten overgedragen aan de Jamaicaanse voetbalbond, waardoor niets een terugkeer van Greenwood als international nog in de weg staat. De laatste stap is een officiële goedkeuring van de FIFA.