Martínez verliest zijn streken niet en herhaalt obsceen WK-gebaar na zege van Argentinië op Chili

Een vos verliest wel zijn haren, niet zijn streken. Dat bleek vrijdagnacht maar weer eens, toen Emiliano Martínez het obscene gebaar dat hij maakte na de WK-finale van 2022 herhaalde na de zege van Argentinië op Chili (3-0).

Martínez' daad na de finale deed destijds veel stof opwaaien. De Aston Villa-goalie was net uitgeroepen tot Beste Keeper van het Toernooi, en hield de bijbehorende trofee – een gouden handschoen – vervolgens voor zijn geslachtsdeel.

Het kwam hem onder meer op een waarschuwing te staan van Unai Emery, zijn manager bij the Villans. Kort daarop bood Martínez openlijk zijn excuses aan in de media.

"Het was gewoon een grapje in mijn ogen", vertelde de 32-jarige doelman destijds aan GOAL. "Het is niet iets waar ik trots op ben. Ik had het al gedaan tijdens de Copa América en mijn ploeggenoot daagde me uit het ook tijdens het WK te doen. Toen zei ik: 'Dat ga ik doen.'"

Of hij weer uitgedaagd is of niet, in elk geval heeft Martínez het gebaar opnieuw gemaakt. Na de overwinning op Chili liet hij de gewonnen Copa América-trofee zien aan het publiek, alvorens hij het voorwerp richting zijn geslachtsdeel bewoog.

Het kwam hem op hilariteit onder de toeschouwers te staan, wordt duidelijk uit de beelden. Martínez managers – zowel Emery als Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië – moeten nog reageren op het voorval.

Sportieve consequenties had het gebaar de vorige keer niet. Martínez bleef zowel bij club als land het onvoorwaardelijke vertrouwen houden van zijn coaches. De sluitpost staat na vrijdagnacht op 46 interlands voor Argentinië. De tweede en derde keeper op de bank waren Walter Benítez en Gerónimo Rulli, beiden (ex-)Eredivisionisten.

Waar hij weinig van geleerd lijkt te hebben. Na Argentinië - Chili viel de 32-jarige doelman namelijk opnieuw in herhaling.