Maarten Martens is ondanks de 3-1 overwinning op Quick Boys in de halve finale van de TOTO KNVB Beker niet helemaal tevreden. De hoofdtrainer van AZ is namelijk van mening dat Bas Nijhuis geen voldoende haalde met zijn optreden in het AFAS Stadion.

''Ik vond dat Bas Nijhuis heel rare beslissingen nam'', laat Martens na afloop aan duidelijkheid niets te wensen over bij ESPN. ''Ik had het idee dat hij rare beslissingen nam, omdat hij een statement wil maken.''

''Ik heb tegen Bas Nijhuis ook gezegd dat ik hem niet goed vond fluiten. En dat vind ik opmerkelijk. Een scheidsrechter fluit heel goed als hij niet opvalt en vandaag viel hij wél op'', aldus de teleurgestelde AZ-coach, die zijn ploeg desondanks de halve finale van het bekertoernooi zag bereiken.

Peer Koopmeiners is het eens met zijn trainer. ''Bas zat er weer ouderwets lekker in'', wijst de controlerende middenvelder van AZ op het feit dat Nijhuis veel door liet gaan tegen Quick Boys.

''Maar dat weet je en daar moet je je tegen wapenen. Het is prima dat je op het randje speelt, ik heb ook niet alles teruggezien dus kan er niet helemaal over oordelen maar het moet wel een beetje normaal blijven'', geeft Koopmeiners mee aan de scheidsrechter uit Enschede.

AZ kreeg na 57 minuten spelen een strafschop. Chima Bosman tikte in de zestien van Quick Boys Mayckel Lahdo aan, waardoor een strafschop een zekerheidje leek. Het duurde echter even voordat de bal op de stip kwam te liggen.

Nijhuis besloot pas na overleg met de VAR om AZ een strafschop toe te kennen. De Alkmaarders wonnen uiteindelijk met 3-1, na een goal in blessuretijd van invaller Kees Smit.