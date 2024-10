Marko Arnautovic scoort op schitterende wijze en vernedert Noorwegen compleet

Oostenrijk heeft zondagavond een klinkende overwinning geboekt in de Nations League B. In Groep 3 was de ploeg van bondscoach Ralf Rangnick met liefst 5-1 te sterk voor Noorwegen. Marko Arnautovic maakte met een pegel vanaf randje zestien de mooiste van de avond. In Groep 4 won Griekenland tegelijkertijd met 2-0 van Ierland.

Oostenrijk - Noorwegen 5-1

In de achtste speelminuut sloeg Arnautovic direct toe. Op de rand van het strafschopgebied werd hij aangespeeld door Christpoh Baumgartner, waarna hij snoeihard uithaalde en via de onderkant van de lat raak schot: 1-0.

Noorwegen, waar Erling Haaland in de spits stond, kwam voor rust nog wel op gelijke hoogte dankzij Alexander Sørloth maar werd in de tweede helft volledig weggespeeld. In een tijdsbestek van slechts dertien minuten sloegen Arnautovic, Philipp Lienhart en Stefan Posch achter elkaar toe. Uiteindelijk zette Michael Gregoritsch twintig minuten voor tijd op aangeven van Marcel Sabitzer de eindstand op het scorebord: 5-1.

Griekenland - Ierland 2-0

In de eerste helft hadden de Grieken al op voorsprong moeten komen, maar mede door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding bij Dimitrios Giannoulis en Georgios Masouras bleef het tot aan de rust 0-0.

Drie minuten in de tweede helft werd de ban wel gebroken. Een van richting veranderde volley van Anastasios Bakasetas belandde in de bovenhoek en leidde tot de 1-0, waarna Petros Mantalos de beslissende 2-0 aantekende in de blessuretijd. Griekenland behaalde in vier wedstrijden de maximale score van twaalf punten en gaat aan kop in de poule met verder Engeland en Finland.