'Mark van Bommel kan bondscoach worden bij nummer 8 van FIFA-wereldranglijst'

Mark van Bommel wil de nieuwe bondscoach worden van België, zo beweert journalist Sacha Tavolieri in het programma Bonsoir Le Sport. Domenico Tedesco, de huidige bondscoach van De Rode Duivels, ligt zwaar onder vuur door teleurstellende resultaten en Van Bommel is naar verluidt geïnteresseerd in de mogelijk vrijkomende functie. Het eerste contact zou inmiddels al hebben plaatsgevonden.

Van Bommel zit sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Royal Antwerp zonder club. De 47-jarige oefenmeester kon terugkeren in de Belgische competitie als trainer van Anderlecht, maar sloeg die aanbieding af. Van Bommel staat er, door zijn indrukwekkende prestaties bij Royal Antwerp, nog altijd goed op bij onze Zuiderburen.

“Mark van Bommel, voormalig international van het Nederlands elftal, wil graag de Rode Duivels overnemen”, zo begint Tavolieri, die het nieuws zou hebben doorgekregen van bronnen die dicht bij de Nederlander staan.

“Deze informatie is redelijk betrouwbaar, omdat het echt met een subtiele hint is doorgegeven”, zo beweert de journalist, die vervolgens weet te melden dat er al contact is geweest tussen Van Bommel en de Belgische voetbalbond.

“Dus hij is zeker geïnteresseerd, maar hij wacht momenteel op de beslissing die moet worden genomen over Tedesco. Dus voor nu heeft de voetbalbond het even opzij geschoven, maar ze beschouwen Van Bommel zeker als een goede optie.”

Vooralsnog is het dus nog onduidelijk wat er met Tedesco gaat gebeuren. Eerder gingen de geruchten dat de bondscoach op zijn plek blijft, vanwege financiële problemen bij de Belgische voetbalbond. “Maar als het lot van Tedesco definitief is bezegeld, staat Van Bommel hoog op de shortlist”, zo verzekert Tavolieri.

Tedesco staat zwaar onder druk bij de Belgische nationale ploeg. Onder zijn hoede verloren De Rode Duivels vorige maand van Italië en Israël, waardoor er een einde kwam aan de Nations League-campagne voor dit seizoen. Ook op het EK afgelopen zomer ging het ontzettend moeizaam en strandde België al in de achtste finale tegen Frankrijk.