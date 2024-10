Mark van Bommel over Benfica: ‘Dat wil ik even corrigeren’

Mark van Bommel laat in Goedemorgen Eredivisie weten dat er een aantal ploegen interesse in hem hebben getoond. Volgens de voormalig middenvelder zaten Benfica en Feyenoord daar niet bij. Wel was de 47-jarige Nederlander ver in gesprek met een ploeg uit België.

Volgens ESPN-presentator Milan van Dongen was Van Bommel diep in gesprek met Anderlecht om aan de slag te gaan als trainer. De voormalig trainer van Antwerp bevestigt aan tafel dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met een ploeg uit België. “Die vraag is wel gekomen. Maar je hebt midden in het seizoen weinig voorbereidingstijd. Ongeacht welke club het was, moet je dan een keuze gaan maken.”

Hans Kraay junior vraagt of de oud-PSV’er de nummer 1 op het lijstje was. “Dat zou ik niet weten”, laat Van Bommel weten. De analist van ESPN weet vervolgens te melden dat Van Bommel een paar assistenten wilde meenemen naar België.

“Je gaat kijken naar de invulling van de staf en je komt vervolgens tot de conclusie dat daar niet alles mogelijk is”, aldus de voormalig voetballer. “Ik wil graag mijn eigen staf meenemen, maar dat betekent niet dat ik tien man meeneem.”

Van Bommel vervolgt: “Als je ergens midden in het seizoen begint, dan wil je graag zo snel mogelijk je spelidee aan de spelers overbrengen en ze overtuigen. Als je bij een club alleen komt of met één assistent, dan moet je eerst de staf gaan uitleggen wat je wilt.”

Kraay Jr. stelt de vraag of de trainer met twee of drie assistenten wel aan de slag was gegaan in België. “Nee, ook niet”, antwoordt Van Bommel. “Ik ben een trainer die graag hard traint. Je moet de spelers overtuigen van jouw plannen. Maar midden in het seizoen is daar minder tijd voor en dat is lastig.”

Van Dongen wil weten hoeveel andere clubs er serieus contact hebben opgenomen met de Nederlander. “Een aantal”, aldus Van Bommel. De presentator noemt Benfica. “Nee, dat wil ik even corrigeren. Zij zaten daar niet bij. En ook met Feyenoord is er geen contact geweest voordat Priske kwam”, laat de Nederlander desgevraagd weten.