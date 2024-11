Mark van Bommel diep onder de indruk van specifieke kwaliteit PSV'er: 'Top drie in Europa'

Mark van Bommel vindt dat Luuk de Jong tot de top drie beste koppers van Europa behoort. Dat vertelt de voormalig PSV-speler en -trainer in De Eretribune op ESPN, voorafgaand aan NAC Breda - PSV.

Ricardo Pepi staat zaterdagavond enigszins verrassend in de spits bij PSV. Normaliter is dat namelijk de positie van De Jong, maar hij start op de bank.

Desondanks is laatstgenoemde wel een speler die Van Bommel graag wil uitlichten in De Eretribune. Het gaat daarbij allereerst over de manier hoe hij voorzetten vanaf de zijkant tot goal weet te promoveren.

“Voor buitenspelers is Luuk de Jong een ideale speler”, aldus Van Bommel. “Buitenspelers komen soms in de één tegen één, maar als dat niet lukt, past Luuk zijn situatie aan aan een vroege voorzet of een actie.”

“Hij weet zich zo vrij en aanspeelbaar te maken, dat hij altijd in staat is om de bal links, rechts, hoog of laag te koppen. Hij is altijd een oplossing voor de zijkant.”

Over de goal die De Jong vorig weekend maakte tegen Ajax, een kopbal in de kruising na een corner van Noa Lang, is Van Bommel lyrisch. “Dit is denk ik uitzonderlijk. Met z’n hoofd richting de middenstip, en hij kopt de bal achterwaarts in de kruising. Ik denk dat dit top drie in Europa is.”

Behalve dat De Jong aanvallend belangrijk is, verricht hij ook regelmatig verdedigend werk. Volgens Van Bommel maakt dat hem een teamspits. “Dit zie je niet veel”, besluit de trainer.