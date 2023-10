Mark Flekken en Brentford bezorgen Chelsea derde thuisnederlaag van seizoen

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 15:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:56

Chelsea heeft zaterdagmiddag een nieuwe tik te verwerken gekregen in de Premier League. In eigen huis ging de ploeg van manager Mauricio Pochettino met 0-2 onderuit tegen Brentford. De doelpunten kwamen op naam van Ethan Pinnock en Bryan Mbeumo. Door de nederlaag staat Chelsea momenteel op de elfde plaats in de Premier League, met twaalf punten na tien duels. Brentford klimt naar plek tien, met dertien punten.

Mede door blessures wijzigde Pochettino zijn opstelling wederom. Tegen Brentford koos de oefenmeester voor drie andere namen dan in de topper tegen Arsenal (2-2). Enzo Fernández en Mykhailo Mudryk (beiden geblesseerd) en Malo Gusto maakten plaats voor Axel Disasi, Noni Madueke en Nicolas Jackson. Aan de kant van Brentford startten veelal de bekende namen, wat betekende dat ook Mark Flekken wederom een basisplek had.

In de tiende minuut kreeg Chelsea zijn eerste grote mogelijkheid. In de tegenstoot van een Brentford-aanval belandde de bal bij Madueke aan de zijlijn. De voormalig PSV'er kwam naar binnen toe, zocht zijn man op en plaatste de bal vervolgens richting de linkerbovenhoek. Daar spatte zijn poging uiteen op de lat. De kans bleek het startschot voor een sterke fase van Chelsea.

De volgende grote mogelijkheid volgde in de 19de minuut. Na een heerlijke lobpass van Cole Palmer kwam Marc Cucurella oog in oog met Flekken. De Spaanse vleugelverdediger nam de bal in een keer, maar zijn inzet bestond uit een slap schot dat recht op de doelman afging. Nog geen minuut later kreeg ook Raheem Sterling een enorme mogelijkheid, maar de aanvaller jaagde de bal van dichtbij over.

Ook in het restant van de eerste helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Flekken. Zo schoot Madueke in kansrijke positie naast, schoot Cucurella de bal recht in de handen van de Brentford-goalie en ging een vrije trap van Palmer over. Derhalve gingen beide ploegen de rust in met de brilstand op het bord.

Chelsea was dus de betere ploeg, maar het was Brentford dat na een klein uur spelen op voorsprong kwam. Mbeumo zette voor vanaf de achterlijn, waarna verdediger Pinnock bij de tweede paal boven alles en iedereen uittorende en binnenkopte: 0-1.

Met Ian Maatsen in de ploeg voor Madueke ging Chelsea op jacht naar de gelijkmaker. In de slotfase was het daar ook nog enkele keren dichtbij. Zo kwam Conor Gallagher net tekort bij een voorzet van Sterling, wist Jackson een kopbal van Thiago Silva niet te promoveren tot doelpunt en kon zowel Palmer als Deivid Washington de bal in kansrijke positie niet binnenschieten. Door de jacht van Chelsea op de gelijkmaker viel er ook veel ruimte achterin, en Mbeumbo profiteerde daar uit de counter van nadat doelman Roberto Sanchez naar voren was gegaan voor een hoekschop: 0-2.