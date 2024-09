Mario Been wijst Feyenoord op gemiste kans: 'Hij voetbalde op vijf kilometer van De Kuip'

Mario Been had Troy Parrott graag in het shirt van Feyenoord gezien. De Rotterdammers breidden deze zomer hun spitsengilde uit met de komst van Julián Carranza, maar als het aan de oud-trainer en analist van ESPN had gelegen waren ze in De Kuip voor de spits van AZ gegaan.

Parrott gaf zaterdagavond zijn visitekaartje af in de Eredivisie door liefst vier keer te scoren in de 9-1 monsterzege van AZ op sc Heerenveen. Been krijgt in De Eretribune de vraag of de Ier nou zoveel minder is dan Ayase Ueda en Carranza.

"Nou, ja...", antwoordt Been. "Feyenoord haalt achttien nationaliteiten, en deze jongen liep op vijf kilometer afstand van De Kuip te voetballen, in het Van Donge & De Roo Stadion. Moet je dan altijd maar buitenlanders halen?"

"Nou is Parrott ook een buitenlander, maar in ieder geval iemand die heel dichtbij gespeeld heeft, de competitie kent en het vermogen én de kwaliteiten heeft om goals te maken", aldus Been, die als bestuurslid technische zaken Parrott wekelijks in actie zag bij Excelsior.

Parrott kwam afgelopen seizoen tot zeventien goals en vijf assists in dienst van Excelsior, dat hem voor een jaar huurde van Tottenham Hotspur. AZ had daarmee genoeg gezien en legde deze zomer vier miljoen euro op tafel om de spits definitief over te nemen van the Spurs.

Reactie Parrott

Parrott was content met zijn vier goals. "Je weet nooit hoe je uit een interlandbreak komt, maar dat was heel aangenaam. Vooral in de tweede helft hebben we goed voetbal op de mat gelegd", aldus de spits bij ESPN.

"Het is altijd teleurstellend als je niet scoort als spits", doelt Parrott op de doelpuntendroogte de voorbije weken. "Maar ik ga niet paniekeren. Dit is normaal, dit is voetbal. We kunnen niet elke wedstrijd spelen zoals vandaag."

Parrott is met zijn vier goals meteen gedeeld topscorer in de Eredivisie. De spits staat samen met Hirving Lozano bovenaan de lijst. "Ik blijf vertrouwen houden in mijn eigen kunnen. Als we zo doorgaan groeien we als team en ik als individu."